24 окупанти 200-ті: ЗСУ розгромили склади боєприпасів РФ біля Чорнобаївки та Інженерного

ЗСУ розгромили склади боєприпасів РФ біля Чорнобаївки та Інженерного/ Генштаб ЗСУ, скрін

Українська авіація вдарила по засобах ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Херсоні. Також українські воїни з повітря знищили опорний пункт росіян у Новопетрівці, а також скупчення ворожої живої сили і техніки у Новопетрівці та Ольгиному.

Загалом за добу, 26 серпня, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 250 вогневих завдань. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Під час влучних ударів бійців ЗСУ по ворогам на півдні за добу "вирушили на концерт Кобзона" 24 російських загарбники. Крім живої сили окупантів, загалом було знищено:

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2 реактивні системи залповгого вогню "Смерч",

3 самохідні гармати "Гіацинт",

самохідна гармата артилерії "Піон",

самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона",

5 одиниць броньованої та автотехніки окупантів.

Також українські військові знищили два склади з боєприпасами загарбників – у районі Інженерного і Чорнобаївки.

Остаточні втрати ворога зараз дорозвідуються.

"Ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки", – додали в ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що українські воїни лише цього тижня знищили на півдні України 7 складів з боєприпасами російських загарбників. Противники тепер намагаються розміщувати невеликі склади у різних місцях, проте заховатися від пильного ока бійців ЗСУ їм не вдається.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України заявили, що понад 20 одиниць далекобійних систем реактивного залпового вогню, серед яких передані Заходом HIMARS, M270 і MARS, в бойовому строю. Ракетні системи допомогли ЗСУ розтрощити як мінімум 50 військових складів окупантів. Ситуація, вочевидь, не сходиться з "інформацією" пропагандистів РФ, які віщають про, мовляв, "знищення HIMARS".

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