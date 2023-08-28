Авіакатастрофа на Житомирщині: слідство висунуло три версії

За фактом авіакатастрофи призначено експертизи, до розслідування залучено представників Генштабу ЗСУ та Повітряних сил України.

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З'явились нові деталі трагедії на Житомирщині / колаж: Главред, фото: ДБР

Радниця з комунікацій Держбюро розслідувань Тетяна Сап’ян розповіла, що слідство розглядає три основні версії авіакатастрофи літаків L-39 у Житомирській області, внаслідок якої загинули три українські пілоти.

"Слідством розглядатимуться версії: технічна несправність літаків, помилка пілотів, і третя версія - порушення під час організації здійснення польотів", - про це повідомила в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Сап’ян уточнила, що наразі за фактом авіакатастрофи призначено експертизи, до розслідування залучено представників Генштабу ЗСУ та Повітряних сил України.

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Представниця ДБР уточнила, що експерти проведуть судово-медичні експертизи, експертизу з дешифрації чорних скриньок, а також комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

Сап’ян також розповіла, що за попередніми даними, зіткнення літаків сталося під час здійснення маневру розвороту.

"За попередньо встановленими обставинами, катастрофа сталася внаслідок зіткнення двох літаків під час здійснення маневру розвороту. Це важливо. Ми отримали від слідчих свіжу інформацію, яка доповнює наш інформаційний простір", - резюмувала вона.

Трагедія на Житомирщині

Нагадаємо, що на Житомирщині зіткнулися 2 літаки, загинуло 3 пілоти. У авіакатастрофі загинули одразу 3 пілота. Серед них був український льотчик, який боронив Київ на початку повномасштабного вторгнення.

У ЗСУ оприлюднили імена усіх загиблих пілотів. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова, загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

З'явились подробиці смертельної авіакатастрофи на Житомирщині. Один із трьох загиблих пілотів одразу після авіакатастрофи був ще живий, однак врятувати його не вдалося.

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