Атака РФ на Кременчук: з'явилося відео влучання ракет у ТЦ

Внаслідок влучання ракети в ТЦ у Кременчуці загинули 20 людей, проте пошуки ще продовжуються/ ДСНС України, скрін з відео

З’явилося відео моменту ракетного удару по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці на Полтавщині. Внаслідок ракетної атаки окупантів на Кременчук загинули 20 людей, проте ця цифра не остаточна – пошуки тіл під завалами згорілого ТЦ продовжуються.

Момент польоту ракет і їхнього влучання зафіксувала камера спостереження, встановлена на одній з будівель неподалік. На відео видно, як після влучання відбувається вибух і піднімається багато диму.

Окупанти випустили по українському місту ракети Х-22. Їх запускали з літаків з Курської області РФ.

Ракети Х-22 "Буря" – радянські надзвукові крилаті протикорабельні ракеті повітряного базування великої дальності.

Одна така ракета коштує від 300 до 500 тисяч доларів. Дальність її польоту – від 140 до 300 кілометрів.

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці

Нагадаємо, у 27 червня, Росія вдарили ракетами про місті Кременчук на Полтавщині. Перша ракета несла у собі 900 кілограмів вибухівки і влучила у місцевий торговельний центр, коли там перебувало багато людей.

Внаслідок цього загинули 20 людей, ще 59 постраждали, з них 25 людей госпіталізували. Ще 36 людей вважаються безвісти зниклими. На території ТЦ продовжують працювати рятувальники, вони розбирають завали і шукають тіла загиблих.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нанести ракетний удар по торговому центру у Кременчуці Полтавській області могли тільки відморожені терористи.

Як стало відомо, Росія завдала удару крилатими ракетами повітряного базування х-22 з літаків. Ракетний удар було завдано з території Курської області РФ.

Пізніше мер Кременчука заявив, що знищений ракетою ТРЦ не зачинявся під час повітряних тривог. Адміністрація "Амстору" з 23 червня дозволила торговельно-розважальному центру не зупиняти роботу, коли звучала сирена.

Загалом у Кременчук влучило дві ракети. Друга влучила у місцеве підприємство і вибила вікна у приміщенні молодіжного футбольного клубу. Внаслідок цього постраждали дві людини.

Читайте також: