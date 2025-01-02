Атака 30 тисяч окупантів з півночі: Згурець попередив про небезпеку

Україні зараз надважливо утримати своє угруповання на території Курської області, адже ворог має плани на прорив нових територій.

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Утримання українського плацдарму на Курщині є надважливим зараз для перебігу бойових дій / Колаж: Главред, фото: 23 ОМБР, скрін з DeepState

Що сказав Згурець:

Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Курщини

Окупанти залучають до боїв війська КНДР

ЗСУ повинні контролювати Курщину, щоб запобігти прориву РФ на Сумщину

П'ятий місяць триває операція України у Курській області, яка вирішує важливе стратегічне завдання. Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

За його словами, в той час як українське угруповання на Курщині перейшло від захоплення територій країни-агресора Росії до утримання плацдарму, Кремлю довелося перекинути туди близько 30 тисяч військових, в тому числі із КНДР, для витіснення сил України.

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Однак наразі противник не досягнув бажаних результатів і українському угрупованню важливо й надалі тримати контроль над Курщиною, щоб армія РФ не створила нової загрози для України.

Мова йде про те, що ворог ще до початку Курської операції мав намір перекотити свої сили у Сумську область. Зараз Кремль не відмовився від цього плану, тому ЗСУ вкрай важливо залишатися на території Росії.

Ситуація у Курській області РФ - останні новини

Нещодавно Главред писав, що за даними аналітиків ISW російські військові просунулися в Курській області в районі головного "українського плацдарму". Йдеться про захоплення населеного пункту Черкаська Конопелька.

Раніше в ССО повідомляли, що рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів у Курській області країни-агресора Росії.

Напередодні стало відомо, що українські військові нещодавно завдали удару по оперативному штабу у Льгові, Курська область. Це місто є важливим транспортним вузлом для автомобільних і залізничних шляхів, через які здійснюється постачання та підтримка російських військ під час контрнаступу.

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Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

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