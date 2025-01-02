Атака 30 тисяч окупантів з півночі: Згурець попередив про небезпеку

Що сказав Згурець:
- Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Курщини
- Окупанти залучають до боїв війська КНДР
- ЗСУ повинні контролювати Курщину, щоб запобігти прориву РФ на Сумщину
П'ятий місяць триває операція України у Курській області, яка вирішує важливе стратегічне завдання. Про це в етері телеканалу "Еспресо" розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.
За його словами, в той час як українське угруповання на Курщині перейшло від захоплення територій країни-агресора Росії до утримання плацдарму, Кремлю довелося перекинути туди близько 30 тисяч військових, в тому числі із КНДР, для витіснення сил України.
Однак наразі противник не досягнув бажаних результатів і українському угрупованню важливо й надалі тримати контроль над Курщиною, щоб армія РФ не створила нової загрози для України.
Мова йде про те, що ворог ще до початку Курської операції мав намір перекотити свої сили у Сумську область. Зараз Кремль не відмовився від цього плану, тому ЗСУ вкрай важливо залишатися на території Росії.
Ситуація у Курській області РФ - останні новини
Нещодавно Главред писав, що за даними аналітиків ISW російські військові просунулися в Курській області в районі головного "українського плацдарму". Йдеться про захоплення населеного пункту Черкаська Конопелька.
Раніше в ССО повідомляли, що рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ завдяки наступальним діям зайняли один з населених пунктів у Курській області країни-агресора Росії.
Напередодні стало відомо, що українські військові нещодавно завдали удару по оперативному штабу у Льгові, Курська область. Це місто є важливим транспортним вузлом для автомобільних і залізничних шляхів, через які здійснюється постачання та підтримка російських військ під час контрнаступу.
Більше новин:
- "Росія йде на ризик": експерт назвав больову точку російських військ
- Завершення війни або тимчасове перемир'я РФ і України: опубліковано прогноз
- Є лічені місяці: Україна може розпочати реальний переговорний процес - Денисенко
Хто такий Сергій Згурець
Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред