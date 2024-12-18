"У мене не було вибору": Сирський озвучив причини проведення Курської операції

Успіх в Курській області став можливим завдяки ефекту раптовості.

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Сирський прокоментував операцію в Курській області / Колаж: Главред, фото:фото: t.me/osirskiy, 43 окрема механізована бригада

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Сирський повинен був одночасно зірвати наступ на Харків та Суми

Успіх під час проведення Курської операції став можливим завдяки ефекту раптовості

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський прокоментував важливість проведення Курської операції, підкресливши, що її успіх став можливим завдяки ефекту раптовості. Про це він сказав в інтерв’ю Le Monde.

Генерал зазначив, що він повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми.

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"У мене не було вибору, я повинен був провести цю операцію... Я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце, з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону", - розповів Сирський.

Головнокомандувач переконаний, що проведення Курської операції дозволило значно зменшити наступальну здатність російських військ та знизити інтенсивність атак, "за винятком Покровська та Курахового".

Операція в Курській області - останні новини

Як раніше писав Главред, армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя. Аналітики ISW зазначали, що російські війська після двотижневої перерви знову почали використовувати бронетранспортери та бронемашини і проводять посилені атаки.

Також раніше повідомлялося, що росіянам не вдалося форсувати річку в Курській області – вони зазнали втрат. Війська РФ перекинули понтонний міст через річку для проходу важкої техніки ближче до позицій українських бійців.

Крім того, РФ перекинула солдатів КНДР на Курщину, які зазнають втрат. У ЦПД заявили, що російські командири не цінують життя північнокорейських солдатів та навіть незадоволені їхньою присутністю через незнання мови. У зв'язку з цим північнокорейських солдатів кидають в піхотні штурми з посадок, інколи разом з росіянами.

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