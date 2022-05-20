Армія України розбила десяток танків, 8 бронемашин і близько 30 автомобілів військ РФ

Українські артилеристи завдали прицільних ударів по військовій техніці РФ / Скріншот СтратКом ЗСУ

Бійці Збройних сил України розтрощили велику кількість броньованої та автомобільної техніки ворожих військ Росії. Загалом зусиллями Десантно-штурмових та Сухопутних військ було знищено понад 22 одиниці військової техніки та близько трьох десятків автомобілів.

Як повідомляє пресслужба Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, артилерія ДШВ та сухопутні війська продовжують трощити військову техніку російських військ в Україні.

Оприлюднено відео, як українські артилеристи завдають нищівних ударів по розташуванню військової техніки противника. Спалено близько десятка танків, 8 бронемашин, 4 одиниці інженерної техніки і приблизно три десятки автомобілів.

читайте також"Дуже красиво горять ЗРК ворогів": бійці ЗСУ розбили батарею зенітно-ракетного комплексу Бук"У цей день було спалено десяток танків, вісім бронемашин, чотири одиниці інженерної техніки і близько трьох десятків автомобілів. Продовжуємо вести бойові дії і знищувати ворогів України! Кожного з окупантів буде покарано! Спільними зусиллями до перемоги! Слава Україні!"- підкреслюється в повідомленні.

ЗСУ розбивають військову техніку армії РФ в Україні

Бійці ЗСУ в районі села Білогорівка у Луганській області на річці Сіверський Донець завдали катастрофічного удару по військах Росії. Ворожі військові підрозділи будували понтонну переправу, щоб потрапити на інший берег і йти за планом оточення ЗСУ. Але за декілька днів боїв вони зазнали серйозних втрат. Знищено понад 70 одиниць військової техніки російських окупантів.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвиг бійців ЗСУ 6-ї роти 92-ї бригади на Харківщині. Військові 24 лютого вступили в бій з російськими військами у Старому Салтові. Вони потрапили в оточення, але здобули перемогу в бою. Вже наступного дня, 25 лютого, військові відбили наступ окупантів на Харків. Причому у загарбників було набагато більше особового складу і техніки, ніж в українських військових.

У Миколаївській області ВСУ збили російський військовий літак. Від нього залишилися тільки уламки. Вартість літака оцінюється в 50 мільйонів доларів США.

Главред рекомендує: