В Естонії будуть видавати Україні чоловіків мобілізаційного віку: пропонують угоду

Лаурі Ляенеметс заявив, що найближчими днями запропонує письмову пропозицію про угоду між двома країнами.

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В Естонії будуть видавати українців / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що Естонія готова видавати Україні чоловіків мобілізаційного віку. Країна запропонувала укласти відповідну угоду.

Міністр допустив, що Естонія може допомогти Україні і видати чоловіків-українців, які перебувають у країні, передає ERR.

"Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком цієї людини та видачею її Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходить на роботу, має місце проживання в Естонії", - сказав він. відео дня

Україна не подавала офіційного запиту, але, як зазначають в Естонії, МВС зверталося до українського посла і міністра внутрішніх справ України з проханням у разі потреби повідомити про біженців, які перебувають тут.

Крім того, Лаурі Ляенеметс заявив, що найближчими днями запропонує письмову пропозицію про угоду між двома країнами.

Естонське видання додає, що наразі екстрадиція іноземця можлива лише в тому випадку, якщо особа притягнута до кримінальної відповідальності.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що Умєров хоче мобілізувати чоловіків, які живуть за кордоном. У майбутньому мобілізованим має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть та оснащуватимуть, де і коли вони будуть служити.

Берлін не видаватиме Києву військовозобов'язаних українців. Марко Бушман заявив, що Німеччина не депортуватиме українців і не примушуватиме їх до мобілізації у ЗСУ.

Умєров обговорив з Остіном план війни в Україні на 2024 рік. Міністри обговорили продовження підтримки України з боку США. Умєров висловив сподівання, що фінансування на 2024 рік буде ухвалене.

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