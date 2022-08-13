Став резервістом: 53-річний актор з серіалу "Кріпосна" знищує ворога на фронті

Відомий актор Андрій Луценко пішов на фронт захищати Україну / Колаж фото kino-teatr, Скріншот

Відомий український актор Андрій Луценко, який зіграв у серіалах "Кріпосна", "Спіймати Кайдаша" та багатьох інших, пішов на фронт воювати проти російських окупантів. Він поповнив лави одного з прикордонних загонів. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Відомо, що 53-річний Луценко був актором Донецького академічного обласного драмтеатру в Маріуполі. Заслужений артист України раніше вже захищав Україну. Він воював проти ворога з 2014 до 2017 року у зоні АТО.

24 лютого Андрій Луценко поїхав до театру та повідомив директору, що поїде на фронт.

"Коли я був молодий і красивий, мені було 18 років, термінову службу я служив у прикордонних військах. Коли було АТО у 2014-му я теж попросився саме у прикордонники. Три роки з прикордонниками там був. Ну а вже потім став резервістом саме Держприкордонслужби", - сказав Луценко.

Актор додав, що після перемоги подарує коханій дружині букет троянд, збере своїх студентів та буде намагатися не згадувати про те, що було на фронті.

Український актор Руслан Пахомі, який брав участь у зйомках четвертого сезону серіалу "Кріпосна", пішов зі зброєю в руках захищати Україну від ворога. Хлопець вступив до лав ЗСУ, а перед цим від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був у теробороні. Тепер він стоїть на сторожі безпеки держави у рідній Одеській області.

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