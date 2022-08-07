Amnesty International безглуздо вибачилася за свій звіт про ЗСУ, але далі гне свою лінію / https://ua.depositphotos.com/ та ВСУ

Міжнародні правозахисники з Amnesty International стверджують, що шкодують про "страждання і гнів", які викликав серед українців їх звіт від 4 серпня про дії ЗСУ в зоні боїв з російськими окупантами. Відповідь Amnesty International опублікувало агентство Reuters.

"Amnesty International глибоко шкодує про страждання і гнів, які викликав наш Прес-реліз про тактику ведення бойових дій українськими військовими. Пріоритетом Amnesty International в цьому і будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. це було нашою єдиною метою при публікації даного дослідження. Хоча ми повністю дотримуємося своїх висновків [виділення наше ‒ Главред], ми шкодуємо про заподіяний біль", - кажуть в організації

Більше того, в Amnesty зазначили, що її представники виявили бійців ЗСУ поруч з будинками мирних жителів в 19 містах і селах ‒ і це, нібито, автоматично наражає простих українців на небезпеку.

"Це не означає, що Amnesty International покладає на українські сили відповідальність за порушення, вчинені російськими військами, або що українські військові не вживають адекватних запобіжних заходів в інших частинах країни. Ми повинні бути дуже чіткими: ніякі задокументовані нами дії українських сил жодним чином не виправдовують порушення з боку Росії", — підсумували в організації.

Напомним, ранее 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях. Водночас на сайті організації немає жодного слова про масове вбивство українських військовополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених Захисників України.

Президент Володимир Зеленський засудив вибірковість Amnesty International і вважає, що організація намагається амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву.Український офіс правозахисної організації Amnesty International не брав участі в підготовці та поширенні доповіді, а глава українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук пішла з посади після скандального звіту.