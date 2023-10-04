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Аеродроми будуть горіти: експерт розповів про значення касетних ракет ATACMS

Юрій Берендій
4 октября 2023, 15:30
Після надання Україні ракет ATACMS Генштаб ЗСУ матиме можливість повної зачистки військових аеродромів і баз Російської Федерації на території України.
ATACMS, армія Росії
Куди ЗСУ будуть бити ракетами ATACMS / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, https://sill-www.army.mil/

Україна зможе вільно завдавати ударів по південному узбережжю Криму, а також знищувати до тла військові бази та аеродроми російських окупантів у разі отримання ракет ATACMS. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт порталу Defense Express Іван Киричевський.

Експерт зазначив, що ЗСУ після отримання ракет ATACMS зможуть дістати туди, куди визначить командування Збройних сил України. Іван Киричевський також назвав фактори які зможуть вплинути на дальність нанесення ударів.

"Там мають силу певні фактори. Наприклад, ніхто маючи тверезий розум і здраву памʼять ракетну установку, навіть з балістичною ракетою не стане ставити так, щоб вона була у зоні ураження зараз вогневих засобів противника. Тобто ті викладки, куди ми можемо вдарити вглиб території РФ з кордону, можна викинути. Розрахунки фактичної дальності ATACMS будуть залежати не тільки від модифікації ракети, але й від глибини безпечної зони, де ми можемо розміщувати ці машини з пусковими установками HIMARS і m270 для пуску цих самих ракет", - наголосив військовий експерт.

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За словами спікера, при прорахунку цілі майбутнього удару важливо визначати пріорітетність цілі. Аеродроми з технікою залишатимуться першочерговою ціллю для ATACMS, адже саме авіація противника серйозно гальмує контрнаступ ЗСУ.

"Відповідно, виходячи з оперативних показників і першочерговості, бо якщо, наприклад, аеродром у Бердянську, де стоять російські Ка-52 буде заважати контрнаступу, то очевидно, що туди пришлють ATACMS з касетами. Ніхто не сипати ATACMS по Криму, бо давно новин звідти не було", - зазначає Киричевський.

Військовий експерт робить висновок, що кінцеву мету удару буде визначати Генштаб ЗСУ, проте наявність на фронті касетних ракет ATACMS точно зможе зберегти якомога більше життів українських військовослужбовців.

"Якщо обирати між аеродромом на сході, де постійно літають Ка-52, який постійно підбиває танки, в яких наші бійці можуть горіти, бо радянські танки мають погану живучість, або шибонути ще раз по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації, але з чисто символічним ефектом, тому що командувач Чорноморського флоту РФ виявився командувачем Шредінгера – чи він живий, чи ні. Якщо обирати між життям одного росіянина і життям наших солдат на фронті, то краще вже бити касетним ATACMS по аеродрому. Тому що це точно збереже життя на фронті, а по Криму ми ще знайдемо чим доставити "бавовну", аби цей командувач Шредінгера перейшов у статус "задвохсочений", ми потім знайдемо", - резюмує експерт.

Хто такий Іван Киричевський

Іван Киричевський – журналіст, експерт Defense Express. Висвітлює теми українсько-російських відносин, ситуації у Білорусі, Польщі, Азербайджані, Вірменії та інших країнах.

Ракетні удари по Росії

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що українські військові відкинули лінію фронту у Чорному морі приблизно на 185 кілометрів від контрольованого Україною узбережжя нашої держави. Кораблі країни-агресорки Росії зараз фактично не курсують до територіальних вод України.

Також, служба безпеки України 4 жовтня вночі завдала удару по Білгородської області, внаслідок чого було уражено російський комплекс ППО С-400 Тріумф. Стратегічний зенітний ракетний комплекс агресора Росії був атакований дронами. Київ уразив вже другий ЗРК такого типу за місяць, раніше ЗСУ результативно вдарили по Тріумфу в окупованій Євпаторії.

У свою чергу Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки не заохочують удари ЗСУ по території країни-агресора Росії західними озброєннями, проте Україна сама вирішує, де і як застосовувати передану союзниками зброю.

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