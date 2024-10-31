'Питання у днях': Зеленський сказав, коли РФ кине корейців у бій проти ЗСУ

Головні тези Зеленського:
- У Курській області вже 3 тисячі північнокорейських військових
- Найближчим часом РФ збільшить кількість військових з КНДР
- КНДР буде постачати Росії цивільних людей
Вже найближчим часом військові з Північної Кореї підуть у бій проти українських захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу KBS.
Нині відомо про те, що у підготовчому таборі перебуває 3 тисячі корейців. Поки вони ще не були задіяні у бою.
"Ще ні, але вони будуть. Це питання вже у днях, а не у місяцях", - сказав він.
Вже найближчим часом кількість північнокорейських військових збільшиться до 12 тисяч. Серед них будуть солдати та офіцери. Також ведеться домовленість про постачання інженерних військ і великої кількості цивільних від Північної Кореї для того, щоб вони працювали на тих чи інших заводах РФ.
"Він (Путін - ред..) перевіряє, а що буде якщо застосувати цей контингент. Я вважаю, що та реакція, яка сьогодні є, це нічого, це нуль. Тоді буде збільшена кількість військових Кореї на нашій землі", - заявив президент.
Війська КНДР в Росії - останні новини
Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що приблизно 10 000 північнокорейських солдатів прибули для військових тренувань до східних регіонів Росії. Деяких з них вже перемістили ближче до кордону з Україною.
Раніше Главред писав, що військові з КНДР на полі бою війни агресора Росії проти України зіткнуться з гнівом ударних і розвідувальних дронів Сил оборони. Російські окупанти вже добре розпізнають небезпеку, а от для північнокорейців ситуація може стати справжніми шоком.
Напередодні стало відомо, що Росія перекинула в Курську область приблизно 3 тисячі північнокорейських військовослужбовців. Вони розташовані всього за 50 кілометрів від кордону з Україною.
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