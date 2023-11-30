70-річний росіянин вкрав 10-місячну українку: омбудсмен повідомив кричущі деталі

Разом з дівчинкою росіяни забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка, його доля не відома.

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Сергію Миронову 70 років / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay

70-річний російський депутат Сергій Миронов "вдочерив" викрадену з Херсона 10-місячну дівчинку. При цьому змінивши їй ім’я та прізвище. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Нещодавно з медіа стало відомо, що голова однієї з російських партій Сергій Миронов із дружиною Інною Варламовою "всиновили" вивезену з України дитину! У ЗМІ повідомляється, що 10-місячна Маргарита Прокопенко перебувала у дитячому будинку в Херсоні під час окупації російською армією міста. Звідти її вивезли до Росії нібито для "обстежень і реабілітації". Медіа пишуть, що згодом дівчинці змінили ім'я й громадянство! Так, Маргарита стала "Мариною Міроновою", - повідомив Лубінець у телеграмі.

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Він наголошує, що ймовірно разом з дівчинкою забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка. Його доля наразі не відома.

"До мене, як Омбудсмана України, звернулася опікун рідної сестри Маргарити. Жінка просила сприяння встановлення місця перебування Маргарити та оформлення опіки над нею. Зазначу, що Маргарита має рідну шестирічну сестру та трирічного брата. Шестирічна сестра проживає з опікуном, а ось доля брата Маргарити не відома. Він, як і дівчинка, перебував у Херсоні. Тобто рідних сестру та брата розлучили росіяни", - написав він.

"Усиновлення українських дітей у РФ – незаконне. За міжнародними та національними нормами для того, щоб іноземці могли усиновити українську дитину потрібно повідомити Україну та отримати згоду на всиновлення. Проте Росія намагається обійти це й насильно надає українським дітям російське громадянство. Що теж є злочином! Нагадаю: примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу – це геноцид!", - пише Лубінець.

Росія системно "опрацьовує" викрадених українських дітей

Росія змушує викрадених українських дітей брати участь у пропагандистських заходах , зокрема - вшановувати загиблих окупантів.

Журналісти дізналися, що росіяни "виховують" неповнолітніх українців через зустрічі з попами РПЦ, відкриття табличок на честь ліквідованих на війні в Україні загарбників. Крім того, українських дітей залучили до святкування Дня "возз'єднання" територій.

Також викрадених дітей в тому числі змушують писати листівки так званим "героям СВО" і плести маскувальні сітки.

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