УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кожен другий киянин покинув столицю через війну – Кличко

10 березня 2022, 15:30

Окупанти намагаються оточити і захопити Київ, проте через сильний спротив української армії їм це не вдається.

Виталий Кличко
Київ зараз перетворився на фортецю, заявив мер міста / Facebook Виталий Кличко

За останніми підрахунками, кожен другий киянин покинув місто через війну. Зараз у Києві лишається трохи менше двох мільйонів мешканців.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в об’єднаному ефірі українських телеканалів, пише Українська правда.

Він зазначив, що ключовою метою російських загарбників є оточити і захопити Київ.

"Ключова мета росіян – це захопити Київ… Оточити Київ, взяти в кільце, щоб потім наступати і скинути владу. Плани їхні не втілюються в життя, дякуючи нашим хлопцям. Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель, де йдуть запеклі бої, – наші хлопці зривають всі плани оточити Київ", – зазначив Кличко.

Він наголосив, що Київ зараз перетворився на фортецю.

Також він звернув увагу на піднесений дух серед киян. Кличко зазначає, що тероборонівці, які захищають столицю, кажуть: "Нічого не відбудеться, ми наше місто не здамо".

"Я можу повторити ці слова: місто стояло, люди стояти будуть. Місто – це не будівлі, це насамперед люди. Вони місто не здадуть, і ворог не пройде", – наголосив мер.

Раніше в МВС України повідомляли, що бійці ЗСУ здійснили контратаку поблизу Києва у ніч на 10 березня. За словами радника глави МВС Вадима Денисенка, захисники України ліквідували п’ять танків окупантів.

ЗСУ ліквідували російського полковника Захарова

Також радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оточити і захопити Київ неможливо, адже під столицею діє велике угруповання Збройних сил України. За його словами, у середу, 9 березня, ЗСУ завдали по ворогу чергового потужного удару, під час якого загинув командир полку, який наступав на Київ з боку Броварів.

Пізніше в ГУР Міноборони і командуванні Сухопутних військ повідомили, що на Київщині ЗСУ ліквідували командира полку окупанта російського полковника Захарова – він у 2016 році, будучи майором, отримав орден від Путіна.

Читайте також:

viber
новини Києва війна в Україні Віталій Кличко
Реклама
Популярне
Гороскоп на завтра, 10 березня 2022: Ракам – велика удача, Левам - доленосна зустрічГороскоп на завтра, 10 березня 2022: Ракам – велика удача, Левам - доленосна зустріч Чим закінчиться війна в Україні, або Чому Росія вже програлаЧим закінчиться війна в Україні, або Чому Росія вже програла Окупанти або замерзнуть, або втечуть: техніка РФ перетвориться на 40-тонні морозильники - The TimesОкупанти або замерзнуть, або втечуть: техніка РФ перетвориться на 40-тонні морозильники - The Times Польща відмовилася передавати Україні винищувачіПольща відмовилася передавати Україні винищувачі Розклад евакуаційних поїздів від Укрзалізниці на 7 березня 2022 рокуРозклад евакуаційних поїздів від Укрзалізниці на 7 березня 2022 року

Останні новини

18:29

У розвідці розповіли про ліквідацію одного з ватажків кадирівців в Україні

18:03

Три речі, які можуть зупинити наступ ПутінаПогляд

17:57

"Свої мотиви, чисто бабки": окупанти розповіли про мародерство командирів РФВідео

17:39

"Ляжете в землю": військовим РФ під Миколаєвом запропонували здатися по "зеленому коридору"Відео

17:20

Не викидайте його ніколи: що приготувати з черствого хлібаВідео

Реклама
17:11

Послав росіян за російським кораблем: Барських віддасть Україні гроші за куплені в РФ квитки

16:53

Принижена Росія: як країну, яка вважає себе великою, залишають виробники туалетного паперуПогляд

16:51

Кадиров на ланцюгу і Путін з бомбою: у ДПСУ висміяли провальний бліцкриг РФ в УкраїніВідео

16:30

Путін не доживе до кінця цього року – ПономарьовВідео

16:20

Від пілота залишилося мокре місце: ЗСУ збили ще один штурмовик РФ Су-25

16:13

Евакуація станом на першу половину дня 10 березня: з Ізюма нарешті вивезли 2000 людей

15:58

"Лавров прийшов говорити, а не вирішувати": Кулеба про переговори в ТуреччиніВідео

15:48

У Мінінфраструктури показали альтернативні маршрути зі Сходу на Захід України

15:30

Кожен другий киянин покинув столицю через війну – Кличко

15:17

Як побєдобісся, яке насаджувалося в Росії, посприяло війні в УкраїніПогляд

15:03

Україну накриває потужна магнітна буря: наскільки розтягнеться і як врятуватисяВідео

15:01

Україна відбудує усі розбомблені міста, уряд уже створює проєкти – ЗеленськийВідео

14:23

Ключ до перемоги України – не санкції: що призведе до краху РосіїПогляд

14:23

ЗСУ накрили артилерією російську колону разом з полковником Захаровим

14:17

Україна конфіскує власність пропагандистів РФ і пов’язаних з ними осіб – ЗеленськийВідео

Реклама
14:04

"Сподіваюся, що міністр Лавров почув": Кулеба розповів про головну підлість Росії

13:55

РФ має вивести війська з ЧАЕС і ЗАЕС – це найкраще, що вона може зробити – Кулеба

13:31

Громадяни і бізнесмени Німеччини зібрали понад 100 млн євро і тонни гуманітарки для України, - Кличко

13:21

НАТО не готове захищати Україну і зупинити війну – КулебаВідео

13:15

Чому США дадуть Україні ще тисячі Джавелінів, але не 25 старих МіГ-29Погляд

13:13

"У міністра Лаврова є його останній iPhone": Кулеба потролив колегу на тлі введення санкцій проти РФ

13:12

Лавров визнав, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок у МаріуполіВідео

12:47

Оточити і взяти Київ неможливо - Арестович

12:31

"Ми не нападали на Україну": Лавров виклав свою версію переговорів з Кулебою

12:12

Абрамович, Сечін і Дерипаска: Британія ввела санкції проти найбагатших олігархів з РФ

12:03

Євросоюз не відправлятиме в Україну винищувачі, щоби закрити небо

11:59

Переговори були складними: Кулеба розповів про результати зустрічі з ЛавровимВідео

11:48

В РФ заговорили про зустріч Зеленського і Путіна: кажуть, це питання обговорюють глави МЗС

11:40

Війна Росії проти України: більшість українців вірять у перемогу найближчими тижнями

11:35

Війна в Україні: у Росії вербують приватні охоронні фірми

11:27

Загарбники здійснили новий авіаналіт на Маріуполь: є жертвиФото

11:23

Чому за 7-10 днів Путіна змусять сісти за стіл переговорівПогляд

10:59

Під Миколаєвом українська авіація знищила частину танків і колону постачання окупантів

10:49

Російські загарбники викрали депутатку Запорізької обласної ради

10:45

Плата за війну: які масштаби майбутнього економічного обвалу в Росії

Реклама
10:29

Перша зустріч в умовах війни: розпочалися перемовини Кулеби і Лаврова в ТуреччиніВідео

10:25

Чому санкції не змусять Росію поспіхом вийти з війни в УкраїніПогляд

10:22

Евакуація українців: за якими маршрутами вивозитимуть людей 10 березняВідео

10:21

Обстріл дитячої лікарні в Маріуполі: загинули 3 людини, серед них одна дитина

10:09

У Міноборони Китаю заявили, що не терпітимуть незалежність Тайваню й готові до жорстких заходів

09:51

Воював проти Росії з 2014 року: в Ізюмі загинув легендарний боєць Яшка Циганков

09:50

Українські військові знищили ворожі танки у Броварах: техніка палає – відеоВідео

09:12

Піхоту вже ніхто не рахує: ЗСУ розбили техніку ворога в Маріуполі

09:11

ЗСУ ювелірно знищили ворожі танки під Києвом: опубліковано відео

08:52

Психопат і нарцис: психотерапевт назвала єдиний спосіб зупинити Путіна

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти