Кожен другий киянин покинув столицю через війну – Кличко

Київ зараз перетворився на фортецю, заявив мер міста / Facebook Виталий Кличко

За останніми підрахунками, кожен другий киянин покинув місто через війну. Зараз у Києві лишається трохи менше двох мільйонів мешканців.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в об’єднаному ефірі українських телеканалів, пише Українська правда.

Він зазначив, що ключовою метою російських загарбників є оточити і захопити Київ.

"Ключова мета росіян – це захопити Київ… Оточити Київ, взяти в кільце, щоб потім наступати і скинути владу. Плани їхні не втілюються в життя, дякуючи нашим хлопцям. Буча, Ворзель, Ірпінь, Гостомель, де йдуть запеклі бої, – наші хлопці зривають всі плани оточити Київ", – зазначив Кличко.

Він наголосив, що Київ зараз перетворився на фортецю.

Також він звернув увагу на піднесений дух серед киян. Кличко зазначає, що тероборонівці, які захищають столицю, кажуть: "Нічого не відбудеться, ми наше місто не здамо".

"Я можу повторити ці слова: місто стояло, люди стояти будуть. Місто – це не будівлі, це насамперед люди. Вони місто не здадуть, і ворог не пройде", – наголосив мер.

Раніше в МВС України повідомляли, що бійці ЗСУ здійснили контратаку поблизу Києва у ніч на 10 березня. За словами радника глави МВС Вадима Денисенка, захисники України ліквідували п’ять танків окупантів.

ЗСУ ліквідували російського полковника Захарова

Також радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оточити і захопити Київ неможливо, адже під столицею діє велике угруповання Збройних сил України. За його словами, у середу, 9 березня, ЗСУ завдали по ворогу чергового потужного удару, під час якого загинув командир полку, який наступав на Київ з боку Броварів.

Пізніше в ГУР Міноборони і командуванні Сухопутних військ повідомили, що на Київщині ЗСУ ліквідували командира полку окупанта російського полковника Захарова – він у 2016 році, будучи майором, отримав орден від Путіна.

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