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450 росіян закінчили "звільняти" Україну на Харківщині - 150 "двохсотих" навіть не повернуть додому

2 квітня 2022, 18:04

В офіційних військових зведеннях Росії ті вважаються як "зниклі безвісти".

На Харківщині - 150 "двохсотих" навіть не повернуть додому / Reuters

Батальйонна тактична група 26-го танкового полку армії РФ зазнала величезних втрат серед військових поблизу Ізюму на Харківщині.

ЗСУ знищили з цього підрозділу 150 росіян, ще 300 поранених не можуть отримати медичну допомогу, повідомив офіцер ЗСУ Юрій Кочевенко.

За його словами, родичі багатьох ліквідованих окупантів не отримують навіть тіл, щоб поховати їх. Бо в офіційних військових зведеннях Росії ті вважаються як "зниклі безвісти".

"Поблизу Ізюму було вбито понад 150 загарбників. Ще 300 окупантів отримали поранення різного ступеня тяжкості і позбавлені професійної медичної допомоги, тому також можуть поповнити когорту "двохсотих", - написав Юрій Кочевенко.

читайте також"Самі закрили небо": Україна вже знищила 3 повітряні армії російських окупантів-АрестовичОфіцер ЗСУ додав, що тому військовослужбовці 26 полку, які вижили в попередніх боях, цілими танковими екіпажами відмовляються від подальшої участі в бойових діях проти України і просять своїх командирів повернути їх додому.

Нагадаємо, ЗСУ в Київській області звільнили від російських окупаційних військ понад 30 населених пунктів. У селищі Дмитрівка здійснено героїчний вчинок: два українські танки розбили посилену ворожу танкову роту - 10 танків, повітряно-десантний батальйон. В результаті чимала кількість бойових машин десанту РФ змушені були відступити.

Також ми повідомляли, що Збройні Сили України знищили важку вогнеметну систему путінської армії під назвою Буратіно.

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