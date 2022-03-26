Окупанти несуть значні втрати - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський увечері 25 березня традиційно звернувся до українців.

Зеленський заявив, що герої ЗСУ завдали ворогові помітних втрат.

Також український лідер прокоментував зникнення з публічного простору Сергія Шойгу.

"Наші героїчні Збройні Сили за тиждень, що минає, завдали ворогу потужних ударів. Помітні втрати. Кажуть, кудись зник Міністр оборони Росії. Цікаво, може і він особисто захотів відвідати Чорнобаївку",– зауважив Зеленський.

Президент подякував українським захисникам, які показали окупантам: море для них не буде спокійним навіть тоді, коли немає шторму. Ворога там чекає тільки вогонь.

Як приклад Зеленський навів російські кораблі, які на цьому тижні вирушили з порту Бердянська "по відомому маршруту".

Зеленський зазначив, що на 25 березня рахунок російських втрат у війні вже перевищив 16 тисяч убитих. Серед них - вищі командири.

За словами українського лідера, про вбитих російських генерал-полковників або адміралів поки не доповідали. У той же час командувач однієї з армій окупантів і заступник командувача Чорноморським флотом "вже є".

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Війна в Україні 2022

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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