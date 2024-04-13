4 області можуть взагалі залишитися без світла: експерт назвав моторошний сценарій

В Україні вже наступного року доведеться вводити графіки погодинних відключень щонайменше у 12 областях.

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4 області взимку можуть залишитися без електроенергії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Україні можуть розпочатися графіки погодинних відключень, а деякі регіони будуть сидіти без світла вже взимку. Про це заявив експерт з енергетики Андрій Закревський, повідомляє Еспресо.

Він зазначає, що Україні терміново потрібно зробити додаткові перетини через Дніпро, інакше 4 області можуть залишитися зовсім без електрики. Нині вже відомо про те, що наступного року аж 12 областей України будуть вимушені затвердити графіки погодинних відключень терміном на понад 6 годин на добу.

"Щодо таких областей, то це Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська – там гарантовано будуть відключення. Якщо ми не зробимо додаткові перетини через Дніпро, то будуть 4 області зовсім без електроенергії", - сказав Закревський. відео дня

Він додав, що в Україні залишилось лише 12% маневреної генерації у порівнянні з тим, що було ще місяць тому. Нині залишились лише атомні електростанції.

Електрикам вдалося відновити два єдиних трансформаторних вузлів на півдні країни, але вони перебувають під загрозою нових ударів.

"Звичайно, по цих вузлах ударять. Я сказав, що у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях не буде світла взимку, тому що ми там не розосередили ці вузли. Відразу можу сказати, що ворог 100% по них вдарить, а ще буде бити по перетинах, які будуть йти через Київ і далі через Дніпро", - додав Закревський.

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