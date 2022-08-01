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Фермер пригнав отару овець з Донеччини на Волинь: пішки йшли 50 км, сотню тварин ворог вбив з міномета

1 серпня 2022, 08:46

Чоловіку довелося спочатку пішки гнати отару із зони бойових дій. Потім він найняв вантажівку.

Фермер пригнал отару овец с Донбасса на Волынь
Фермер пригнав отару овець з Донбасу на Волинь/ "Суспільне Луцьк"

Фермер Володимир Альохін був змушений тікати від бойових дій на сході України. Покидаючи домівку, чоловік не залишив там у небезпеці стадо своїх овець, а забрав з собою.

У рідній Павлівці на Донеччині фермер багато років займався розведенням овець. Коли покидав дім, своє стадо довелося прогнати пішки понад 50 кілометрів, і лише тоді вдалося найняти вантажівку, яка повезла тварин на Волинь. Про це повідомляє "Суспільне".

Отара чоловіка спочатку нараховувала 520 голів. Проте дістатися безпечного місця вдалося лише близько 400 овець. Понад сотня загинула, коли російські окупанти накрили їх мінометним вогнем.

"У мене 100 голів лягли за один постріл, коли був мінометний обстріл. Я стояв на пасовищі, намагався відігнати, але все-таки влучило", – розповідає фермер.

Коли вцілілих овець вдалося вигнати із зони бойових дій, фермер попросив свого колегу в іншому населеному пункті загнати тимчасово стадо на його ферму, а сам шукав вантажівку для перевезення. Таким чином овець вдалося перевезти на Волинь.

читайте такожВійна в Україні та домашні тварини: як не перетворитися на чекістаЧоловік приїхав з тваринами до знайомого фермера.

"Я йому запропонував приїхати до мене. Він довго думав, бо далеко їхати. Ми помогли йому і він приїхав до нас. Він не те, що роботящий, він – пахар. Горою стоїть за Україну. З росіянами не захотів жити і приїхав до нас", – розповідає волинський фермер Василь Мельник, який прийняв у себе свого друга з отарою.

Нагадаємо, фермеру з прифронтового села довелося випустити на заміновані поля 120 корів. Олександр до останнього лишався в селі під ворожими обстрілами, щоб доглядати тварин. Вивезти їх не вийшло, тому, коли виїжджав, довелося просто випустити.

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