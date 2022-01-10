Краде дані через камеру і мікрофон: всім iPhone загрожує новий вірус NoReboot

Всім iPhone загрожує новий вірус NoReboo t- експерти / Apple

На смартфонах марки iPhone виявили нову суттєву вразливість, яку зловмисники маскують під екран вимикання. І завдяки цьому віруси можуть крати дані користувачів. Про це повідомляють фахівці з кібербезпеки в коментарі порталу ZecOps.

Отже, вразливість NoReboot імітує екран відключення. Тобто користувачеві здається, що його смартфон вимкнувся. Однак насправді телефон продовжує працювати і фактично надає зловмисникам доступ до камери, мікрофону і майже всіх даних, які зберігаються на iPhone.

NoReboot вимикає повідомлення, вібрацію та дисплей. Смартфон перестає реагувати на дотики до екрану, в результаті чого зловмисники залишаються практично непоміченими.

Навіть після ручного перезапуску пристрою вірус продовжує працювати, адже він задіє і фонові процеси backboardd, InCallService і SpringBoard.

Як кажуть експерти, призупинити роботу NoReboot можна тільки після "глибокого перезавантаження". Для цього слід натиснути і швидко відпустити кнопку збільшення гучності, потім натиснути і швидко відпустити кнопку зменшення гучності, а після – натиснути і утримувати кнопку живлення до тих пір, поки iPhone не перезавантажиться.

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Повідомляється, що поки повністю убезпечити смартфони від вірусу неможливо. Більш того, експерти припускають, що NoReboot може функціонувати абсолютно на всіх версіях iOS.

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Нагадаємо, раніше експерти підрахували, що середньостатистичному українцю доведеться відпрацювати для придбання гаджета приблизно 56 днів і при цьому не витрачати гроші ні на що інше.

Такі показники вийшли з урахуванням середньої зарплати, яка, за даними Держстату за липень, становила 14 345 гривень.