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iPhone аж на п'ятому місці: з'явився рейтинг смартфонів з найкращими камерами

Даяна Швець
19 серпня 2024, 18:17
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Експерти склали для фотолюбителів рейтинг смартфонів із найкращими камерами.
смартфон
Топ-смартфонів з найкращими камерами / колаж: Главред, фото: pexels

Одним із найважливіших факторів при виборі телефону є, безумовно, можливості камери.

Якщо ви любите створювати контент у високій якості, ось список найкращих девайсів для фотолюбителів.

Рейтинг склав авторитетний портал DxOMark, який займається порівнянням фото- та відеоможливостей мобільних пристроїв.

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Що таке DxOMark

DxOMark - портал, який надає експертні огляди найновіших смартфонів, камер і колонок.

Фахівці тестують та оцінюють смартфони, щоб користувачі могли прийняти розумне рішення про покупку.

Основною ціллю порталу є надати кожному такий тип інформації та знань, що дозволять зробити автономний та усвідомлений вибір за допомогою комплексних тестів.

Huawei Pura 70 Ultra

Перше місце в топі найкращих займає Huawei Pura 70 Ultra.

За його допомогою можна здійснювати всі типи фотозйомки за будь-якого освітлення, чи то на вулиці, чи в приміщенні.

Смартфон оснащений трикутним блоком камер на 50+50+40 Мп, а однією з головних фішок є висувна 1-дюймова камера з матричною стабілізацією Sensor-Shift IS та змінною діафрагмою.

Honor Magic 6 Pro

На друге місце аналітики DxOMark поставили Honor Magic 6 Pro.

Його камера має об'єктиви роздільною здатністю 180, 50 і 50 мегапікселів, також є гібридний зум із п'ятикратним збільшенням та цифровий зум 100Х.

Ба більше, він також має на основній камері змінну діафрагму (f/1,4 або f/2,0).

Huawei Mate 60 Pro+ та Oppo Find X7 Ultra

Ці два смартфони чесно розділяють третє та четверте місце.

Перевагами девайсів є хороша передача кольорів і баланс білого як при зйомці фото, так і при записі відео, а також чудова деталізація на знімках з зумом. Окрім цього, смартфони пишаються точною експозицією.

iPhone 15 Pro Max

Улюбленець молоді iPhone, а саме 15 Pro Max посідає в рейтингу аж п'яте місце. Він наділений об'єктивом на 48 мегапікселів і двома модулями на 12 мегапікселів.

До речі, його камера обійшла попередника, який вважався одними з найкращих на ринку.

Що за пристрій iPhone?

iPhone - серія смартфонів, розроблених корпорацією Apple.

Працюють під управлінням операційної системи iOS, що являє собою спрощену й оптимізовану для функціонування на мобільному пристрої версію macOS, повідомляє "Вікіпедія".

Інші бюджетні телефони з хорошою камерою

Якщо вище перелічені моделі вам не до душі, то фахівці радять придивитися до Google Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Vivo X100 Pro та Xiaomi 14 Ultra.

Найдешевшим смартфоном у списку є Google Pixel 8, він посів 15 місце, маючи лише дві камери – на 50 та 12 мегапікселів. Стартова ціна - $699.

Як Тhe DXOMARK складає свої рейтинги?

Оцінки DXOMARK відображають продуктивність пристрою та якість взаємодії з користувачем.
Ці показники, яким довіряє галузь, підкріплюються вичерпними протоколами, які збирають сотні вимірювань, які виконуються в найсучасніших лабораторіях DXOMARK.

Мета DXOMARK полягає в тому, щоб спонукати бренди розробляти високопродуктивні продукти на користь споживачів.

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