iPhone аж на п'ятому місці: з'явився рейтинг смартфонів з найкращими камерами

Одним із найважливіших факторів при виборі телефону є, безумовно, можливості камери.
Якщо ви любите створювати контент у високій якості, ось список найкращих девайсів для фотолюбителів.
Рейтинг склав авторитетний портал DxOMark, який займається порівнянням фото- та відеоможливостей мобільних пристроїв.
Що таке DxOMark
DxOMark - портал, який надає експертні огляди найновіших смартфонів, камер і колонок.
Фахівці тестують та оцінюють смартфони, щоб користувачі могли прийняти розумне рішення про покупку.
Основною ціллю порталу є надати кожному такий тип інформації та знань, що дозволять зробити автономний та усвідомлений вибір за допомогою комплексних тестів.
Huawei Pura 70 Ultra
Перше місце в топі найкращих займає Huawei Pura 70 Ultra.
За його допомогою можна здійснювати всі типи фотозйомки за будь-якого освітлення, чи то на вулиці, чи в приміщенні.
Смартфон оснащений трикутним блоком камер на 50+50+40 Мп, а однією з головних фішок є висувна 1-дюймова камера з матричною стабілізацією Sensor-Shift IS та змінною діафрагмою.
Honor Magic 6 Pro
На друге місце аналітики DxOMark поставили Honor Magic 6 Pro.
Його камера має об'єктиви роздільною здатністю 180, 50 і 50 мегапікселів, також є гібридний зум із п'ятикратним збільшенням та цифровий зум 100Х.
Ба більше, він також має на основній камері змінну діафрагму (f/1,4 або f/2,0).
Huawei Mate 60 Pro+ та Oppo Find X7 Ultra
Ці два смартфони чесно розділяють третє та четверте місце.
Перевагами девайсів є хороша передача кольорів і баланс білого як при зйомці фото, так і при записі відео, а також чудова деталізація на знімках з зумом. Окрім цього, смартфони пишаються точною експозицією.
iPhone 15 Pro Max
Улюбленець молоді iPhone, а саме 15 Pro Max посідає в рейтингу аж п'яте місце. Він наділений об'єктивом на 48 мегапікселів і двома модулями на 12 мегапікселів.
До речі, його камера обійшла попередника, який вважався одними з найкращих на ринку.
Що за пристрій iPhone?
iPhone - серія смартфонів, розроблених корпорацією Apple.
Працюють під управлінням операційної системи iOS, що являє собою спрощену й оптимізовану для функціонування на мобільному пристрої версію macOS, повідомляє "Вікіпедія".
Інші бюджетні телефони з хорошою камерою
Якщо вище перелічені моделі вам не до душі, то фахівці радять придивитися до Google Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Vivo X100 Pro та Xiaomi 14 Ultra.
Найдешевшим смартфоном у списку є Google Pixel 8, він посів 15 місце, маючи лише дві камери – на 50 та 12 мегапікселів. Стартова ціна - $699.
Як Тhe DXOMARK складає свої рейтинги?
Оцінки DXOMARK відображають продуктивність пристрою та якість взаємодії з користувачем.
Ці показники, яким довіряє галузь, підкріплюються вичерпними протоколами, які збирають сотні вимірювань, які виконуються в найсучасніших лабораторіях DXOMARK.
Мета DXOMARK полягає в тому, щоб спонукати бренди розробляти високопродуктивні продукти на користь споживачів.
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