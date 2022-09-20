'Зима' прийшла у вересні: українцям дали крижаний прогноз зі снігом

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В Україні вночі 20 вересня в більшості областей Правобережжя, вдень, крім південного сходу, погода з опадами, часом дощ, у центральних областях та у південній частині місцями гроза.

Як розповіли в Укргідрометцентрі, у західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/сек.

Температура вночі 4-9°, у південній частині до 12°; вдень 9-14°, на півдні та сході країни 16-21°.

На високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом; температура вночі та вдень 0-5 ° тепла.

У Києві у вівторок часом дощ (вночі місцями невеликий). Вітер південний з переходом на західний, 5-10 м/сек.Температура вночі 6-8°, вдень 11-13°.

Дата різкого похолодання

При цьому вторгнення холодного повітря в Україну особливо буде відчуватися в нічний час.

Сильне похолодання варто очікувати в Карпатському регіоні України. Про це свідчать дані радару погоди Ventusky.

Температура повітря 24 вересня вночі може опуститися до 0 градусів.

Прогноз погоди на 24 вересня / ventusky.com

Нагадаємо, раніше про погоду в Україні у вересні 2022 року розповів народний синоптик Володимир Деркач. За його даними, початок осені в Україні буде досить теплим і порадує комфортною погодою.

Разом з тим він не виключив, що початок осені відзначатиметься частою зміною погоди.

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