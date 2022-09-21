В Україну повертається спека: синоптики розповіли, коли закінчаться дощі

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні у вересні дуже холодна та дощова. Як прогнозують синоптики, низка дощів і вітрів, яку приніс циклон в більшість областей, ненадовго перерветься потеплінням.

Так, погода порадує теплом вже наступного тижня, але всього на кілька днів.

За прогнозом ресурсу weather.com хмарність залишиться і в багатьох регіонах продовжаться дощі, проте з 27 вересня почне теплішати.

У центрі і на сході України можна чекати до кінця вересня тепло до 19-20 градусів.

На заході України температура не підніметься вище 18 градусів, також там продовжаться дощі.

На півночі обіцяють 23-24 градуси тепла та хмарну погоду.

А найбільше теплом порадіють жителі півдня України. Там повітря прогріється до рекордних 23-26 градусів цельсія.

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Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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