Шквали, град та грози: найближчим часом Україну накриє негода

У більшості областей буде спекотно, але синоптики прогнозують грозові дощі.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: pexels

Що дізнаєтесь:

Якою буде погода на вихідних

Де будуть дощі та грози

У яких областях буде найспекотніше

Погода в Україні найближчими днями буде літньою. На вихідних буде спекотно, однак очікуються грозові дощі. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Місцями очікується туман. А у деяких областях опадів не буде, очікується суха погода.

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Погода 20 червня

У суботу, 20 червня, у північних та центральних областях будуть дощі. У східних областях буде гроза. У західних областях буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-10 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 26-31 градуса тепла. У центральних та східних областях буде дещо прохолодніше - 23-28 градусів тепла. Найхолодніше буде на території північних областей. Там температура повітря підвищиться до 22-27 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 20 червня / фото: meteoprog

Погода 21 червня

У неділю,21 червня, у північних та східних областях будуть дощі з грозами. У західних областях очікують град та шквали. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 27-32 градусів тепла. У північних, центральних та східних областях буде дещо прохолодніше - 21-28 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.

Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.

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Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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