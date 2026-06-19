Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Шквали, град та грози: найближчим часом Україну накриє негода

Ангеліна Підвисоцька
19 червня 2026, 13:00
google news Підпишіться
на нас в Google
У більшості областей буде спекотно, але синоптики прогнозують грозові дощі.
погода
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: pexels

Що дізнаєтесь:

  • Якою буде погода на вихідних
  • Де будуть дощі та грози
  • У яких областях буде найспекотніше

Погода в Україні найближчими днями буде літньою. На вихідних буде спекотно, однак очікуються грозові дощі. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.

Місцями очікується туман. А у деяких областях опадів не буде, очікується суха погода.

відео дня

Погода 20 червня

У суботу, 20 червня, у північних та центральних областях будуть дощі. У східних областях буде гроза. У західних областях буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-10 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 26-31 градуса тепла. У центральних та східних областях буде дещо прохолодніше - 23-28 градусів тепла. Найхолодніше буде на території північних областей. Там температура повітря підвищиться до 22-27 градусів тепла.

погода 20 июня
Прогноз погоди в Україні на 20 червня / фото: meteoprog

Погода 21 червня

У неділю,21 червня, у північних та східних областях будуть дощі з грозами. У західних областях очікують град та шквали. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Найтепліше у цей день буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 27-32 градусів тепла. У північних, центральних та східних областях буде дещо прохолодніше - 21-28 градусів тепла.

погода 21 июня
Прогноз погоди в Україні на 21 червня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.

Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра погода на вихідні Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Партнери ухвали нові рішення, а Путін боїться: Зеленський розкрив результати переговорів

Партнери ухвали нові рішення, а Путін боїться: Зеленський розкрив результати переговорів

14:33Аналітика
Шквали, град та грози: найближчим часом Україну накриє негода

Шквали, град та грози: найближчим часом Україну накриє негода

13:00Синоптик
Путін знайшов причину для масштабного удару по Україні: який новий план РФ

Путін знайшов причину для масштабного удару по Україні: який новий план РФ

12:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чому не можна залишати ключ у дверях на ніч: експерти попередили про небезпеку

Чому не можна залишати ключ у дверях на ніч: експерти попередили про небезпеку

Долар злетів угору, а євро раптово обвалився: курс валют на 19 червня

Долар злетів угору, а євро раптово обвалився: курс валют на 19 червня

Чому розетки в СРСР робили значно вище, ніж зараз: відповідь здивує багатьох

Чому розетки в СРСР робили значно вище, ніж зараз: відповідь здивує багатьох

Дорослий син Кіркорова вразив своїм зовнішнім виглядом: як він виглядає

Дорослий син Кіркорова вразив своїм зовнішнім виглядом: як він виглядає

Чому німці ніколи не ополіскують посуд після миття: відповідь здивує багатьох

Чому німці ніколи не ополіскують посуд після миття: відповідь здивує багатьох

Останні новини

14:37

Літо 2026 року може стати найспекотнішим в історії: чим це загрожує світу

14:37

Маловідоме українське слово "веремія": що воно насправді означає

14:33

Партнери ухвали нові рішення, а Путін боїться: Зеленський розкрив результати переговорів

14:32

До 20 років: у РФ хочуть судити Тіну Кароль

14:31

Секрет логотипу Mercedes-Benz: що насправді на ньому зображеноВідео

Крим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – СвітанКрим перетвориться на котел, до кінця 2026 року росіяни почнуть тікати звідти – Світан
13:58

"Почуйте мій голос": іранську співачку засудили до 74 ударів батогомВідео

13:44

Гороскоп Таро на завтра, 20 червня: Тельцям — виклик, Терезам — боротьба зі страхом

13:43

Майже втрачені мовні перлини: 5 рідкісних українських слів із красивим звучанням

13:41

У Тернополі можуть знизити новий тариф на воду: коли він почне діяти

Реклама
13:39

День літнього сонцестояння 2026: що категорично заборонено робити в цей день

13:32

Китайський гороскоп на завтра, 20 червня: Свиням — успіх, Щурам — турботи

13:00

Шквали, град та грози: найближчим часом Україну накриє негода

12:53

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці корови за 15 с

12:47

У Росії загинула ще одна зірка КВН: що сталося

12:43

Путін знайшов причину для масштабного удару по Україні: який новий план РФ

12:31

Чи може РФ знову піти на Київ, щоб "врятувати" Крим: відповідь експерта

12:30

Перевищила швидкість заради "крутої фотки": вчинок українки потряс мережу

12:19

Конструктивний формат спілкування: бізнес позитивно відгукується про взаємодію з Будановим

11:59

"Моя нова ера": екс-учасниця "ВІА Гри" повідомила про вагітність

11:57

Керченський міст заблокують без підриву: Світан оприлюднив несподіваний планВідео

Реклама
11:48

Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: є загиблий та поранені

11:32

Заборони у свято 20 червня: що ні в якому разі не можна робити

11:23

Три знаки забудуть про проблеми: Місяць принесе довгоочікувану радість

11:12

Вперше за понад 10 років: ЄС подовжив санкції проти Росії не на 6 місяців

10:56

Що зробити 20 червня, щоб вирішити фінансові проблеми: яке церковне свято

10:55

Стягнули 11 тисяч військових: росіяни готуються до наступу на важливе місто

10:31

РФ готує надпотужний обстріл, під ударом може опинитися великий ТРЦ: названо терміни

10:10

Трамп кардинально змінив своє ставлення до України: Макрон розкрив подробиці

10:08

Чого боїться Путін та коли можливе завершення війни: головні заяви Зеленського з Брюсселя

09:57

Співачка, яка не раз потрапляла в ДТП, повторно отримала права водія

09:05

"Люди запитують": дружина Брюса Вілліса розповіла про стан постійної скорботи

08:51

Окупанти обстріляли самі себе - ракета влетіла у НПЗ: нові деталі атаки по МосквіВідео

08:31

Удар по Москві розлютив навіть пропагандистів: чому вони звинувачують Кремль у брехні

08:26

Невзлін пояснив, чому меморандум з Іраном може дорого коштувати ТрампуПогляд

07:57

Зграя дронів атакувала Крим: пожежі охопили важливі об’єкти окупантів — монітори

06:56

РФ атакувала Харків КАБами: зруйновано понад 40 житлових будинків, постраждали діти

06:02

"Ватна купюра": історик пояснив, чому на 1000 гривень мав бути не Вернадський

05:36

Гороскоп на завтра, 20 червня: Тельцям - непорозуміння, Рибам - полегшенння

05:11

Чому розетки в СРСР робили значно вище, ніж зараз: відповідь здивує багатьох

04:52

Чому не можна залишати ключ у дверях на ніч: експерти попередили про небезпеку

Реклама
04:15

Інопланетяни існують, але вони не летять до Землі: вчені розкрили страшну правду

03:50

Від одного пагона до цілого саду: перелік рослин, які легко розмножити з живця

03:23

Провітрювання під час негоди: чому експерти радять відкривати вікна в дощ

03:00

У житті почнеться смуга щастя: яким знакам зодіаку несподівано поталанить

02:30

Білі кухні виходять з тренду: які кольори активно набирають популярності

01:10

30 грн не межа: киян попередили про нове підвищення цін на проїзд у метро

18 червня, четвер
23:59

У Лукашенка будуть проблеми: в ОП нагадали про цілі для ударів у Білорусі

23:06

НБУ випустить нову срібну монету до ювілею Незалежності: що про неї відомо

23:00

"Липень стане вирішальним": Кремль постав перед важким вибором через удари ЗСУ

22:59

Ситуація на користь ЗСУ: у Пентагоні розкрили деталі поліпшення становища на фронті

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти