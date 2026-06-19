Шквали, град та грози: найближчим часом Україну накриє негода

Що дізнаєтесь:
- Якою буде погода на вихідних
- Де будуть дощі та грози
- У яких областях буде найспекотніше
Погода в Україні найближчими днями буде літньою. На вихідних буде спекотно, однак очікуються грозові дощі. Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич.
Місцями очікується туман. А у деяких областях опадів не буде, очікується суха погода.
Погода 20 червня
У суботу, 20 червня, у північних та центральних областях будуть дощі. У східних областях буде гроза. У західних областях буде туман. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-10 м/с.
Найтепліше у цей день буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 26-31 градуса тепла. У центральних та східних областях буде дещо прохолодніше - 23-28 градусів тепла. Найхолодніше буде на території північних областей. Там температура повітря підвищиться до 22-27 градусів тепла.
Погода 21 червня
У неділю,21 червня, у північних та східних областях будуть дощі з грозами. У західних областях очікують град та шквали. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Найтепліше у цей день буде у західних та південних областях. Там температура повітря вдень підвищиться до 27-32 градусів тепла. У північних, центральних та східних областях буде дещо прохолодніше - 21-28 градусів тепла.
Прогноз погоди в Україні - останні новини
Як писав раніше Главред, погода в Україні на вихідних, 13 та 14 червня, буде дощовою із можливими грозами, а температура коливатиметься близько норми. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у ці дні погодні умови визначатиме зональний переніс повітряних мас із заходу.
Крім того, синоптики Укргідрометцентру говорили, що погода в Україні 13 червня буде дощовою. Вони прогнозують дощі, грози, град та шквали у північних, центральних, південних областях.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що на вихідних температура повітря знизиться приблизно до +17...+23 градусів. Також очікуються короткочасні дощі, подекуди з грозами у східній частині України.
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Про персону: Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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