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Засипле снігом та заллє дощами: де вріже -8, а де потеплішає до +13

Ангеліна Підвисоцька
3 січня 2024, 19:29
В Україні може зійти снігова лавина навіть при низьких додаткових навантаженнях.
погода
Прогноз погоди в Україні на 4 січня / фото: pexels

Погода в Україні 4 січня буде сніжною. На дорогах буде ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там може зійти велика снігова лавина навіть при низьких навантаженнях.

погода 4 января
Прогноз погоди в Україні на 4 січня / фото: ventusky

Погода 4 січня

В Україні 4 січня буде хмарно. У цей день опадів не буде лише у південних областях. У північних та північно-східних регіонах на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Невеликий, на Закарпатті, вночі і у південно-східній частині помірний дощ; у північно-східних областях та в Карпатах сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь; лише у південній частині вдень без опадів ... Температура вночі 1-6° тепла, у Харківській, Полтавській та Київській областях від 2° тепла до 3° морозу; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та у південній частині 7-12° тепла; на Чернігівщині та Сумщині вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -8

За даними meteoprog, 4 січня буде дощ та мокрий сніг. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря підвищиться до -8...-2 градусів. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+13 градусів.

погода 4 января
Прогноз погоди в Україні на 4 січня / фото: meteoprog

Погода 4 січня у Києві

У Києві 4 січня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують мокрий сніг з переходом у дощ. На дорогах місцями буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі +2..-3°, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 5° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 4 января
Прогноз погоди в Україні на 4 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше кліматолог Віра Балабух розповіла про рекордні температури в Україні. Вона розповіла, яка погода очікує Україну в 2024 році. Погода в нашій державі з кожним роком змінюється. Глобальне потепління дуже вплинуло на планету і ця тенденція зберігається і надалі.

Також кліматолог про небезпеку в 2024 році. Екстремальних погодних умов у нас може бути більше і в наступні роки, каже Віра Балабух.

Крім цього, кліматолог повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні і лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні у ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря упродовж року буде вище норми.

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