Заморозки будуть сильнішими: синоптики попередили про нове похолодання

Погода в Україні найближчими днями буде холодною. Синоптики попереджають, що в Україні ще триватимуть заморозки до -5 на поверхні ґрунту.
Як повідомляє Укргідрометцентр, на завтра прогнозують у північних та більшості західних областей.
За даними синоптиків, 9 травня в країні мінлива хмарність. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях короткочасні дощі.
На решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
При цьому в середньому вночі температура повітря буде +1 +6 градусів, а в північних і більшості західних областей на поверхні грунту очікуються заморозки 0-5.
На півдні країни температура вночі буде трохи вище + 4 +9 градусів, а вдень в Україні в середньому +9 +14, в Закарпатті до + 17.
На високогір'ї Карпат очікується невеликий мокрий сніг, температура на добу в горах коливатиметься в межах 0-5 градусів.
У Києві завтра мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Вночі прогнозується +4 +6 градусів, а вдень +11 +13. На поверхні грунту в Київській області очікуються заморозки 0-5.
Дивіться відео, якою буде погода в Україні в травні.
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