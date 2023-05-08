Заморозки будуть сильнішими: синоптики попередили про нове похолодання

На півдні країни температура вночі буде трохи вище + 4 +9 градусів, а вдень в Україні в середньому +9 +14, в Закарпатті до + 17.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде холодною. Синоптики попереджають, що в Україні ще триватимуть заморозки до -5 на поверхні ґрунту.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на завтра прогнозують у північних та більшості західних областей.

За даними синоптиків, 9 травня в країні мінлива хмарність. У південній частині, східних та Дніпропетровській областях короткочасні дощі.

відео дня

На решті території без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

При цьому в середньому вночі температура повітря буде +1 +6 градусів, а в північних і більшості західних областей на поверхні грунту очікуються заморозки 0-5.

На півдні країни температура вночі буде трохи вище + 4 +9 градусів, а вдень в Україні в середньому +9 +14, в Закарпатті до + 17.

На високогір'ї Карпат очікується невеликий мокрий сніг, температура на добу в горах коливатиметься в межах 0-5 градусів.

У Києві завтра мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі прогнозується +4 +6 градусів, а вдень +11 +13. На поверхні грунту в Київській області очікуються заморозки 0-5.

Карта погоди / meteoprog.com

Дивіться відео, якою буде погода в Україні в травні.

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