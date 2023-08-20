Заллє дощами та вдарять грози: в Україну різко вривається негода

Температура повітря на півдні країні підвищиться до майже 40 градусів тепла.

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Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 21 серпня буде дуже спекотною. Температура повітря в деяких областях підвищиться до 37 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на 21 серпня

В Україні 21 серпня буде мінлива хмарність. У цей день в Україні буде дощ. Опади прогнозують у північних, більшості центральних та Харківській областях. Синоптики попереджають про можливі грози у цих регіонах. На території інших областей дощів не буде.

"Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 27-32°; у південній частині вночі 20-25°, вдень 33-37°", - йдеться у повідомленні.

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Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: ventusky

Температура злетить до +39

За даними meteoprog, 21 серпня температура в Україні підвищиться до майже 40 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Херсонської та Миколаївської областей. Там температура повітря підвищиться до 39 градусів тепла. Всього на 2 градуси нижче температура буде в Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Донецькій областях.

Найпрохолодніше у цей день у Сумській області. Там температура повітря буде 18-29 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: meteoprog

Погода 21 серпня в Києві

У Києві 21 серпня буде мінлива хмарність. Вночі синоптики опадів не прогнозують, але вдень будуть короткочасні дощі з грозами. У цей день вітер буде північно-західний. Його швидкість досягатиме 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 16-21°, вдень 27-32°; у Києві вночі 18-20°, вдень 28-30°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 серпня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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