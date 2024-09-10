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Всю Україну накриють дощі: синоптик назвала дату негоди

Ангеліна Підвисоцька
10 вересня 2024, 19:44
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У багатьох областях України синоптики прогнозують грозові дощі та прохолодну погоду.
погода
Прогноз погоди в Україні на 11 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 11 вересня буде місцями дощовою та місцями грозовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що в Україні поки триває "бабине літо". У більшості областей буде суха та дуже тепла погода. Але у західних областях буде більш свіжа погода та дощі. Дощі будуть і на Одещині. Опади поширяться на всю Україну вже 12-13 вересня.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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погода 11 сентября
Прогноз погоди в Україні на 11 вересня / фото: ventusky

Погода 11 вересня

В Україні 11 вересня буде мінлива хмарність. У цей день дощі з грозами очікуються у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура у західних областях вночі 10-15°, вдень 17-22° (в Карпатах вночі 8-13°, вдень 11-16°); на решті території вночі 13-18°, вдень 24-29°, на південному сході країни до 32°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 11 вересня в Україні буде прохолодним. Найтепліше буде в Харківській області. Там температура повітря підвищиться до +17...+29 градусів. Найнижча температура буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+25 градусів.

погода на 11 сентября
Прогноз погоди в Україні на 11 вересня / фото: meteoprog

Погода 11 вересня у Києві

У Києві 11 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у Києві вночі 14-16°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода на 11 сентября
Прогноз погоди в Україні на 11 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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