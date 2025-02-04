"-3...-7 градусів": Діденко назвала дату посилення морозів в Україні

З 19-го лютого є ймовірність посилення морозів по країні, припускає Наталка Діденко.

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Морози в Україні можуть посилитися / Фото: УНІАН

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Яка погода буде в Україні 4 лютого

Прогноз погоди від синоптикині Наталії Птухи

Найближчими днями в Україні збережеться холодна погода, а за два тижні морози можуть ще посилитися. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Сьогодні, 4 лютого, за її даними, в Україні буде від -2° до +2°. У Києві 4 лютого місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля.

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"Надалі в Україні спостерігатиметься прохолодна або холодна погода, вночі -3...-7 градусів, вдень від 3 морозу до 3 тепла", - спрогнозувала вона.

Наталка Діденко додала, що морози в Україні можуть посилитися з 19 лютого.

"Орієнтовний прогноз, потребуватиме уточнення, для результативного планування - з 19-го лютого є ймовірність посилення морозів", - сказала Наталка Діденко.

Як додала синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха, найближчими днями в Україні можливий невеликий сніг, але істотного снігового покриву він не утворить, пише УНІАН.

За її словами, зараз спостерігається повернення зимового характеру погоди і протягом наступних днів в Україну надходитиме арктичне повітря з північних регіонів.

Так, 4 лютого невеликий сніг можливий у більшості областей, за винятком південних. 5 лютого опади очікуються в північно-східних і східних регіонах, а також у Карпатах і Прикарпатті. 6 лютого сніжитиме в південно-східній частині країни.

Однак значного снігового покриву цей сніг не створить, але місцями можлива його товщина 1-3 см на рівнинній території. У Карпатах опадів буде більше.

Раніше Главред писав, що Україну накриває сильне похолодання - стало відомо, коли в регіони повернуться снігопади. Синоптики попереджають про те, що температура повітря може впасти до -11 градусів. Кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода впродовж найближчого тижня, з 3 по 8 лютого.

Наталка Діденко Інфографіка / Главред

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Хто така Наталя Діденко Наталя Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

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