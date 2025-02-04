В Україну йде сніг і мороз: прогноз погоди на тиждень 4-7 лютого

В Україну зайде повітря арктичного походження, що спровокує зниження температури повітря.

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Погода на тиждень 4-7 лютого: прогноз Укргідрометцентру / Фото: pixabay.com

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Якою буде погода в Україні до 7 лютого

У яких регіонах синоптик прогнозує сніг

Погода в Україні до кінця поточного робочого тижня - до 7 лютого - буде зимовою. У країну зайде повітря арктичного походження. Місцями очікується невеликий сніг. Температура повітря знизиться.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок подекуди в Україні, крім більшості південних областей, а в середу в північно-східних, східних областях, Карпатах і на Прикарпатті, у четвер у південно-східній частині очікується невеликий сніг.

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На сході та південному сході країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний із переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-7° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; у Карпатах вночі 6-13° морозу, вдень 0-5° морозу.

Погода на сьогодні в Києві

4 лютого по території Києва та області буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий сніг.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0-5° морозу, вдень - від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві вночі 1-3° морозу, вдень - близько 0°.

Погода в Україні 4 лютого / facebook.com/UkrHMC

Погода Україні - прогнози

Синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що лютий розпочався похолоданням і снігом. У нічні години будуть "мінуси" - 1-4 градуси морозу. Упродовж дня температура повітря підвищиться до +2 градусів.

Надалі температура повітря знижуватиметься. З 19 лютого є ймовірність посилення морозів.

Раніше Главред писав, що Україну накриває сильне похолодання - стало відомо, коли в регіони повернуться снігопади. Синоптики попереджають про те, що температура повітря може впасти до -11 градусів. Кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода впродовж найближчого тижня, з 3 по 8 лютого.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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