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Вріжуть люті морози до - 24°: українцям дали крижаний прогноз і назвали дати

25 січня 2023, 03:52
Синоптична ситуація в Україні незабаром зміниться. Помітне зниження температури не виключено в ряді областей країни.

градусник, термометр
/ Pexels/Ivan Babydov

Погода в Україні продовжує дивувати неймовірними перепадами. Тільки нещодавно українці відчували майже весняне тепло, проте незабаром прогнозується суттєве похолодання.

Про ймовірні відчутні перепади температури йдеться в прогнозних показниках, опублікованих на сайті Meteo.ua.

Синоптична ситуація в Україні незабаром зміниться. Помітне зниження температури не виключено в ряді областей країни.

Відзначимо, що сильні "мінуси" будуть відчуватися як вночі, так і в денний час. Причому мороз пощипає українців як в східних і північних областях, так і в Києві.

Терміни різкого похолодання

Звернемо увагу на те, що серйозне похолодання в Україні прогнозується в середині лютого. Стовпчики термометрів підуть нижче - 20 градусів.

Додамо, що на Харківщині 19 і 20 лютого в нічний час не виключені морози до – 24 градусів.

Вріжуть люті морози до - 24°: українцям дали крижаний прогноз і назвали дати
/ meteo.ua

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Раніше повідомлялося про те, що погода в Україні може піднести несподіваний "сюрприз". Прогнозується різке зниження температури повітря.

Синоптики прогнозують, що в січні буде багато морозів і вдень, і вночі.

Читайте більше:

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