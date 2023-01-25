Вріжуть люті морози до - 24°: українцям дали крижаний прогноз і назвали дати

Погода в Україні продовжує дивувати неймовірними перепадами. Тільки нещодавно українці відчували майже весняне тепло, проте незабаром прогнозується суттєве похолодання.
Про ймовірні відчутні перепади температури йдеться в прогнозних показниках, опублікованих на сайті Meteo.ua.
Синоптична ситуація в Україні незабаром зміниться. Помітне зниження температури не виключено в ряді областей країни.
Відзначимо, що сильні "мінуси" будуть відчуватися як вночі, так і в денний час. Причому мороз пощипає українців як в східних і північних областях, так і в Києві.
Терміни різкого похолодання
Звернемо увагу на те, що серйозне похолодання в Україні прогнозується в середині лютого. Стовпчики термометрів підуть нижче - 20 градусів.
Додамо, що на Харківщині 19 і 20 лютого в нічний час не виключені морози до – 24 градусів.
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Раніше повідомлялося про те, що погода в Україні може піднести несподіваний "сюрприз". Прогнозується різке зниження температури повітря.
Синоптики прогнозують, що в січні буде багато морозів і вдень, і вночі.
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