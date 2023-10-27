Вріже майже 8-бальний шторм: Україну накрила затяжна буря

Україну накрила Нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 8-ми балів. Ця буря затягнеться мінімум на 6 днів. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 24 Жовтня. Тоді її потужність була на рівні майже 5-ти балів. Наступного дня сила шторму підвищилася на одну одиницю і протрималася на такому рівні до 27 жовтня включно.
Вже 28 жовтня потужність бурі підвищиться до майже 8-ми балів. Наступного дня сила геомагнітного шторму зменшиться до 7-ми балів, після чого опуститься до мінімуму.
Проте вже 1 листопада країну може накрити Нова буря і її потужність підвищиться до 4-х балів.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 28 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 5%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 14 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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