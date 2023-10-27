Вріже майже 8-бальний шторм: Україну накрила затяжна буря

Магнітна буря, яка накрила Україну, триватиме мінімум 6 днів і лише потім може піти на спад.

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Україну накриває майже 8-бальна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила Нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 8-ми балів. Ця буря затягнеться мінімум на 6 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря накрила Україну ще 24 Жовтня. Тоді її потужність була на рівні майже 5-ти балів. Наступного дня сила шторму підвищилася на одну одиницю і протрималася на такому рівні до 27 жовтня включно.

Вже 28 жовтня потужність бурі підвищиться до майже 8-ми балів. Наступного дня сила геомагнітного шторму зменшиться до 7-ми балів, після чого опуститься до мінімуму.

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Проте вже 1 листопада країну може накрити Нова буря і її потужність підвищиться до 4-х балів.

Україну накриває майже 8-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 28 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 5%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 14 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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