Налетить потужний циклон, литимуть дощі: на Україну насувається нова погодна небезпека

Нинішні дощі будуть стихати. Але розслаблятися не варто, адже скоро на нашу державу насунеться новий циклон. Подекуди підніметься рівень води в річках.

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Погода в Україні − на нашу країну насувається нова погодна небезпека/ unsplash.com

Погода в Україні зараз дощова, тому що на території нашої держави панує циклон з системою атмосферних фронтів. У четвер, 26 жовтня, нинішні дощі будуть стихати і погода стане спокійнішою. Проте це не надовго. Уже від завтра, 27 жовтня, насунеться новий циклон, який принесе сильні дощі.

Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю Radio NV. Вона зазначила, що першими вплив нового циклону відчують західні області.

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"Розслаблятися ще зарано, тому що потім, вже 27-28 жовтня знову приходить черговий циклон з атмосферними фронтами з південного заходу. Спочатку його вплив відчує Закарпаття, Карпати, західні області, а потім він вже зміститься до центральних і північних областей", – розповіла Птуха.

Цей циклон принесе переважно дощі, також будуть окремі пориви вітру. Але що стосується температури повітря, то якогось різкого похолодання не станеться.

"Температура істотно не буде змінюватися. Найближчими днями вночі – в межах +6…+12 градусів, у денні години – +11…+18. Традиційно тепліше в нас у південній частині – там вночі +10…+16, вдень +17, навіть +23 градуси може бути. Тобто там ще навіть трошки гріється. Трохи прохолодніше хіба що 26 жовтня на Чернігівщині та Сумщині – вночі всього +3…+8 тепла, а вдень +6…+11 градусів", – зазначила синоптик.

Погода в Україні 27 жовтня/ Укргідрометцентр

Опади у вихідні 28-29 жовтня

У суботу, 28 жовтня, новий циклон принесе з південного заходу дощі, які випадуть на заході та півночі України, а також частково у центрі. Але починаючи з обіду в суботу почне розвиднюватися практично у всіх областях.

Погода в Україні 28 жовтня/ Укргідрометцентр

У неділю, 29 жовтня, Україна вже буде під впливом поля підвищеного тиску. У таких умовах в нашій державі переважатиме погода без опадів – буде більше прояснень та комфортніша температура, розповіла Наталія Птуха.

Погода в Україні 29 жовтня/ Укргідрометцентр

Може піднятися рівень води в річках

Проте подекуди новий циклон може нести у собі велику небезпеку. Внаслідок дощів на Закарпатті та у Карпатах може піднятися рівень води у річках.

"З іншого боку треба бути уважними і обережними. Буде оприлюднюватися інформація щодо наступного циклону, який у п’ятницю-суботу (27-28 жовтня – ред.) буде входити спершу на Закарпаття і в Карпати. Там, звичайно, за рахунок великої кількості опадів, можуть бути певні проблеми з підвищенням рівня води в річках. Ця інформація буде ще уточнюватися і буде оприлюднене попередження: де, коли і що спостерігати", – зазначила синоптик.

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якою може бути погода в Україні взимку

Раніше повідомлялося, якою може бути погода на Новий рік 2024. Метеоролог Вазіра Мартазінова зазначила, що в останні роки зими в Україні "йдуть одна за одною" – вони неймовірно схожі. Так, "погода в грудні, як і в листопаді, практично не буде відрізнятися від тієї, яка була в минулому році". За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним і практично без опадів.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Цієї зими погода в Україні буде значно теплішою від норми, і сам період холодів буде коротшим, каже синоптик.

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