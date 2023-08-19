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Вдарить майже +40: в Україну вривається нереальна задуха

Ангеліна Підвисоцька
19 серпня 2023, 18:30
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Найспекотніше 20 серпня буде на території південних, центральних та східних областей.
погода
Прогноз погоди в Україні 20 серпня / фото: pexels

Погода в Україні 20 серпня буде дуже спекотною. Температура повітря в деяких областях підвищиться до 35 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Найспекотніше у цей день буде на території південних, центральних та східних областей.

Погода на 20 серпня

В Україні 20 серпня буде невелика хмарність. На території країни опадів не прогнозують. Водночас синоптики попереджають, що короткочасні дощі можуть бути у деяких областях. Там можливі і грози.

відео дня

У цей день вітер буде змінних напрямків. Його швидкість буде досягати 3-8 м/с.

"Температура вночі 17-22°; вдень 30-35°, в Карпатах 24-29°", - йдеться у повідомленні.

погода
Прогноз погоди в Україні 20 серпня / фото: meteoprog

Температура злетить до +39

За даними meteoprog, 20 серпня температура в Україні підвищиться до майже 40 градусів тепла. Найспекотніше буде на території Херсонської та Миколаївської областей. Там температура повітря підвищиться до 39 градусів тепла. Всього на 1 градус нижче температура буде у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найпрохолодніше у цей день у Івано-Франківській області. Там температура повітря буде 18-30 градусів тепла.

погода
Прогноз погоди в Україні 20 серпня / фото: meteoprog

Погода 20 серпня в Києві

Погода у Києві 20 серпня буде без опадів. У цей день синоптики прогнозують невелику хмарність. Очікується, що вітер у цей день у Києві буде південно-східним. Його швидкість досягатиме 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 17-22°, вдень 30-35°; у Києві вночі близько 20°, вдень 30-32°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода
Прогноз погоди в Україні 20 серпня / фото: ventusky

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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