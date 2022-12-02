Вріже мороз: Україну атакує справжня холодина

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на цих вихідних буде відповідати кліматичним нормам грудня. Як відзначають синоптики, плюсова температура збережеться тільки на Закарпатті та в Криму.

В суботу у більшості областей країни встановиться температура близько 0 °С. стовпчики термометрів піднімуться вище тільки на Закарпатті +6 і в Криму +4 , а в Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській і Луганській областях вдень можливі слабкі морози до -3...-4.

Практично у всіх регіонах України буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Парасольки знадобляться тільки жителям Херсонської та Запорізької областей - тут пройде невеликий дощ з мокрим снігом.

В неділю найтепліше як і раніше буде на Закарпатті до +7, а найбільший мінус очікується в Донецькій і Луганській областях -6...-8. У більшості регіонів термометри покажуть близько 0.

У Миколаївській області можливий невеликий дощ, у Херсонській та Запорізькій областях - дощ з мокрим снігом.

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В понеділок термометри в центральних, південних і деяких західних областях України покажуть близько 0, буде похмуро, але без опадів.

На Закарпатті погода на початку тижня очікується дощовою при температурі +4...+6, у Криму — +1...+ 6. У північних регіонах прогнозується -3...-4, у Хмельницькій та Вінницькій областях — -5 ... -7.

Жителям Донецької та Луганської областей варто підготувати одяг тепліше — тут в понеділок похолодає до -11.

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