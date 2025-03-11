'Врізав' майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

Країну накрила магнітна буря такої потужності, що вона може вплинути на ваше самопочуття.

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В Україні посилюється і затягується магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Вона може вплинути на ваше самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Попередній спалах магнітної бурі було зафіксовано 4 березня. Тоді її потужність раптово зросла до майже 8-ми балів. Після цього вона поступово пішла на спад, але після падіння до 4-х балів вона знову посилилася.

відео дня

8 березня магнітна буря знову стала майже 8-бальною. На такому ж рівні вона протрималася і наступного дня. 10-11 березня магнітна буря буде 5-бальною. Наступні три дні вона зупиниться на рівні 4-х балів, а 15-17 березня включно - 3-х балів.

Очікується, що нова магнітна буря "вріже" 25 березня. Тоді її потужність буде 3-бальною. 26 березня вона посилиться до 5-ти балів, після чого опуститься до 4-х.

В Україні посилюється і затягується магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 4 спалахи класу С. Повідомляється, що 6 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 31 сонячну пляму.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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