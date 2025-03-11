Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

"Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
11 березня 2025, 04:00
256
Країну накрила магнітна буря такої потужності, що вона може вплинути на ваше самопочуття.
магнітна буря
В Україні посилюється і затягується магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Вона може вплинути на ваше самопочуття. Про це повідомляє meteoagent.

Попередній спалах магнітної бурі було зафіксовано 4 березня. Тоді її потужність раптово зросла до майже 8-ми балів. Після цього вона поступово пішла на спад, але після падіння до 4-х балів вона знову посилилася.

відео дня

8 березня магнітна буря знову стала майже 8-бальною. На такому ж рівні вона протрималася і наступного дня. 10-11 березня магнітна буря буде 5-бальною. Наступні три дні вона зупиниться на рівні 4-х балів, а 15-17 березня включно - 3-х балів.

Очікується, що нова магнітна буря "вріже" 25 березня. Тоді її потужність буде 3-бальною. 26 березня вона посилиться до 5-ти балів, після чого опуститься до 4-х.

магнітна буря
В Україні посилюється і затягується магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 4 спалахи класу С. Повідомляється, що 6 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 30%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 31 сонячну пляму.

'Врізав' майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Вас також зацікавить:

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Вибухи, пожежі та закриті аеропорти: РФ масовано атакували дрони

Вибухи, пожежі та закриті аеропорти: РФ масовано атакували дрони

07:02Війна
"Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

"Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

04:00Синоптик
Зеленський провів зустріч з принцом Саудівської Аравії: про що вони говорили

Зеленський провів зустріч з принцом Саудівської Аравії: про що вони говорили

02:02Політика
Реклама

Популярне

Більше
"Почнеться похолодання": синоптик назвала точні дати негоди в Україні

"Почнеться похолодання": синоптик назвала точні дати негоди в Україні

"Я одразу сказав Наташі": що відбувається у шлюбі Корольової та Тарзана

"Я одразу сказав Наташі": що відбувається у шлюбі Корольової та Тарзана

Карта Deep State онлайн за 10 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

На Україну насувається шторм: синоптики назвали області, де буде небезпечно

На Україну насувається шторм: синоптики назвали області, де буде небезпечно

"Є обранець": колега Кучеренко назвала причину її розлучення з Комаровим

"Є обранець": колега Кучеренко назвала причину її розлучення з Комаровим

Останні новини

07:10

Загадка на 5 секунд для людей з гострим зором: де людина серед статуй

07:02

Вибухи, пожежі та закриті аеропорти: РФ масовано атакували дрониФотоВідео

06:10

Що чекає світ найближчі 4 роки?Погляд

05:30

Мільярдер сказав, як примножити багатство у 2025 році: 3 головні поради

05:03

Потужніші за F-16: експерт розповів, які літаки можуть посилити авіацію України

Літаки країн НАТО збиватимуть лише шахеди та крилаті ракети, але не балістику – КриволапЛітаки країн НАТО збиватимуть лише шахеди та крилаті ракети, але не балістику – Криволап
04:33

Потрібно знайти порожню чашку за 5 секунд: головоломка, яка змусить задуматися

04:00

"Врізав" майже 8-бальний шторм: в Україні жорстко затягується магнітна буря

03:32

Неймовірно, але факт: чому насправді птахів не б'є струмом

03:01

Експерти не рекомендують в березні сушити одяг на свіжому повітрі: яка причина

Реклама
02:02

Зеленський провів зустріч з принцом Саудівської Аравії: про що вони говорили

02:00

Про що не можна питати зозулю 11 березня: церковне свято сьогодні, прикмети

01:30

"Чутки про мою смерть": путініст Петросян вийшов на зв'язок після лікарні

01:16

Заради зустрічі з Путіним: спецпредставник Трампа планує відвідати Москву

01:14

Житимете в бідності: що не можна викидати 11 березня, прикмети

00:56

"Це провал російської розробки": ЗСУ знайшли зброю проти КАБів

00:34

Ворог масовано атакував Одесу: зафіксовано кілька пожеж

10 березня, понеділок
23:57

Як запобігти викраденню авто: водіям назвали деталь, яку потрібно вийнятиВідео

23:28

"План уже сформовано": небо над якими областями України можуть закрити союзникиВідео

23:22

КримінАлла: Пугачову підозрюють у підготовці замаху

23:12

Захист від РФ під час можливого перемир’я: експерт сказав, що потрібно УкраїніВідео

Реклама
22:38

США примушують Україну піти на територіальні поступки: про які землі йдеться

22:37

Рубанула рішуче: Віра Брежнєва вперше за багато років змінила імідж

22:25

Чи очікувати підвищення тарифів на світло: прогноз для українців

22:17

"Є обранець": колега Кучеренко назвала причину її розлучення з Комаровим

22:00

Переговори в Саудівській Аравії та мирний план: головні новини України (дайджест)

21:56

"Трошечки показує зайве": Катя Осадча відповіла на чутки про вагітність

21:38

"Приходжу - біжу до неї": Дорофєєва розповіла про поповнення в родині з Кацуріним

21:37

6 знаків зодіаку, які постійно бояться підвести людей

21:36

"Гарячі точки" для мікробів: сім місць, які люди забувають прибирати

21:13

Опубліковано мирний план щодо України: про що домовилися в Женеві

20:43

Британія скликає новий саміт щодо України – що відомо

20:27

Яка капуста корисніша: броколі чи цвітна - для схуднення і здоров'я

20:09

Зеленський прибув до Саудівської Аравії: з ким зустрінеться та яка ціль візитуВідео

20:03

Чергове загострення: росіяни шукають місця, де можна прорвати українську оборону

20:01

Володимир та Олена Зеленські здивували своїм вчинком на публіці - подробиці

19:36

На Україну насувається шторм: синоптики назвали області, де буде небезпечно

19:26

Перевірте свій зір: знайдіть зайвого кота за 5 секунд

19:22

Росія хоче паузи в бойових діях: Буданов назвав причину такого "бажання"

19:22

Дмитро Кулеба зізнався, чому не одружився зі своєю коханою

19:18

США можуть відновити військову допомогу Україні: у Трампа назвали ключову умову

Реклама
19:10

Чому Росія влаштувала масову атаку дронами за перший тиждень березня?Погляд

19:04

Валерій Дубіль разом із БФ молодіжної ініціативи "Надія" та партнерами здійснили 215 гуманітарних місій на фронт актуально

18:39

Стратегічні об'єкти РФ під атакою: у Генштабі ЗСУ розповіли важливі подробиці

18:38

В Україні різко змінились ціни на фрукти та овочі: що і скільки тепер коштує

18:28

Україна на переговорах із США буде просувати три ключові вимоги, - ЗМІ

18:26

Що посадити в саду, щоб відлякати шкідників: експерт назвав найкращу рослину

18:20

"Полімер не розсмоктується": Повалій скаржиться на невдалий візит до косметолога

18:10

"Нездоровий тиск": Антоніна Хижняк зізналася, чому не пускає сина в акторство

18:09

Драїти не потрібно: жінка назвала диво-засіб, який може очистити весь дім

17:32

"Ознаки дуже позитивні": у Трампа назвали основні теми переговорів США та України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти