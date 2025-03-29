Влупить мороз та сипатиме сніг: синоптики назвали регіони, де різко похолодає

У багатьох областях України будуть сильні дощі. Регіони атакує справжня негода.

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Прогноз погоди в Україні на 30 березня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 30 березня

Де температура повітря опуститься до -2 градусів

Де синоптики прогнозують дощі та сильні пориви вітру

Погода в Україні 30 березня буде дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 30 березня в Україні будуть дощі. Інтенсивні опади очікуються у центральних, південних, східних та північних областях. Температура повітря підвищиться до 10-15 градусів тепла. Але на у деяких областях буде холодніше - 4-10 градусів тепла.

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Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 30 березня / фото: ventusky

Погода 30 березня

В Україні 30 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі у багатьох областях України. Вітер буде східний зі швидкістю 5-10 м/с. У східних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині 6-11°; вдень 10-15° (у центральних областях місцями 5-10° тепла), у південно-східній частині 13-18°. В Карпатах вночі помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +3

За даними meteoprog, 30 березня в Україні буде місцями прохолодно. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +7...+18 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря опуститься до +4...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 30 березня / фото: meteoprog

Погода 30 березня у Києві

У Києві 30 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 30 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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