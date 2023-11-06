Вітер 20 м/с і злива: які регіони будуть "плавати" через негоду

Синоптики попереджають про те, що у деяких областях будуть дощі та потужний вітер.

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Прогноз погоди в Україні 7 листопада / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 7 листопада буде дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день у Карпатах очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 7 листопада / фото: ventusky

Погода 7 листопада

В Україні 7 листопада буде мінлива хмарність. На території Закарпаття та в Карпатах синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

відео дня

"Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів 10-12°; вдень 11-16°, у південній частині 15-20°, в Карпатах 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 7 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Львівської та Волинської областей. Там температура повітря опуститься до 6-13 градусів тепла. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до 10-19 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 7 листопада / фото: meteoprog

Погода 7 листопада у Києві

У Києві 7 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8°, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 7 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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