Вітер 20 м/с і злива: які регіони будуть "плавати" через негоду

Погода в Україні 7 листопада буде дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У цей день у Карпатах очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
Погода 7 листопада
В Україні 7 листопада буде мінлива хмарність. На території Закарпаття та в Карпатах синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде західний та південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів 10-12°; вдень 11-16°, у південній частині 15-20°, в Карпатах 5-10° тепла", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +6
За даними meteoprog, 7 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Львівської та Волинської областей. Там температура повітря опуститься до 6-13 градусів тепла. Найтепліше буде в Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до 10-19 градусів тепла.
Погода 7 листопада у Києві
У Києві 7 листопада буде мінлива хмарність. Синоптики у цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 6-8°, вдень 13-15°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
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