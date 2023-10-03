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В Україні вдарять перші заморозки: синоптик назвала дату

Альона Вороніна
3 жовтня 2023, 09:19 оновлено 3 жовтня, 09:19
А перед заморозками погода в Україні принесе інші сюрпризи – багато областей кілька днів накриватимуть дощі.

Заморозки, мороз, погода, природа
Погода в Україні – вдарять перші заморозки/ unsplash.com

Погода в Україні стає все більш прохолодною, осінь вступає у свої законні права. У частині областей нашої держави уже скоро варто очікувати заморозків.

Перші заморозки в Україні за попередніми даними можуть бути у ніч на наступний понеділок, 9 жовтня. Таким прогнозом поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Одразу хочу сказати, що, за попередніми прогнозами (попередніми!!) у ніч на 9-те жовтня (це аж на наступний понеділок), є ймовірність заморозків у північних, східних областях та в більшості центральних. Так передчасно попереджаю, щоб ви могли нормально підготуватися, кому це важливо", – зазначила синоптик.

Побільшає дощів у найближчі дні

В Україні поступово стане більше опадів. Якщо у вівторок, 3 жовтня, у нашій державі переважатиме суха і навіть сонячна погода, то вже у середу, 4 жовтня, на заході, півночі та в центрі пройдуть дощі.

5 жовтня буде "суха пауза", а от 6, 7 та 8 чергові атмосферні фронти принесуть нові опади, дощів побільшає. Не буде опадів лише на півдні України.

Погода у Києві до кінця тижня

У вівторок, 3 жовтня, у столиці України буде сухо, близько +20 градусів. У середу, 4 жовтня, пройде невеликий дощ, а 5 жовтня буде без опадів.

"А ось у п'ятницю, суботу та неділю сезон нагадає про себе типовою осінньою погодою – у Києві буде вогко, періодично йтимуть дощі, похолоднішає до +9…+13 градусів, та ще й завіватиме рвучкий вітер", – розповіла Діденко.

У ніч на понеділок, на 9-те жовтня, у Києві є ймовірність заморозку. А ось із 10-го жовтня прийде чергова хвиля дуже теплої погоди, зазначила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода у Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання та дощі. У першій декаді жовтня поступово відбудеться перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені, свідчить прогноз погоди.

В Укргідрометцентрі попереджали, що 3 жовтня в Україні подекуди вдарить +6. Погода в Україні у цей день буде сухою. Найхолодніше буде на території північних областей.

Також повідомлялося, що Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 6 балів. 3 жовтня, сила геомагнітного шторму підвищиться до майже 6-ти балів. Лише 5 жовтня буря вщухне до 4-х балів.

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