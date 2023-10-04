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Накриє справжня осінь, буде +4: синоптик назвала дату сильного похолодання

Альона Вороніна
4 жовтня 2023, 13:19 оновлено 4 жовтня, 13:21
Таке похолодання протримається кілька днів, а потім погода в Україні знову стане теплішою. Проте буде вже переважно без "літніх температур".

Осень, природа, погода, парк
Погода в Україні – синоптик назвала дату сильного похолодання/ unsplash.com

Погода в Україні скоро погіршиться, стане набагато холодніше, ніж є зараз. Холод накриє якраз на вихідні. Відчутне зниження температури буде у суботу, 7 жовтня. В суботу і неділю по всій території нашої держави вночі триматиметься температура повітря від +4 до +10, а вдень вона становитиме від +10 до +16.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише NV. Вона зазначає, що наступні вихідні будуть найбільш прохолодними днями найближчим часом. Але після цього прогнозується невелике підвищення температури повітря.

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"На наступних вихідних переважатиме похмура погода, можливе навіть утворення циклону на 8 число з північного заходу, тому надійде прохолода, можливо і вітер буде трохи сильніший. Справжня осінь. Але потім – 9−10 жовтня, на наступний тиждень знов таки вже переважно без опадів. Тобто знову буде певне підвищення температури повітря", – розповіла синоптик.

За її словами, до кінця цього тижня може відбутися перехід до метеорологічної осені.

Якою буде погода у жовтні 2023

Щодо прогнозу погоди на жовтень, то синоптик розповіла, що очікується середньомісячна температура на рівні 1−1,5 градуси вище за норму, тобто в межах 7−13 градусів. Опади повинні бути у нормі, але упродовж місяця не очікується дуже сильних циклонів, тому злив не буде.

"Тобто таких дощів, щоб заливали кілька днів, за попередніми розрахунками до кінця другої декади жовтня поки що не видно", – уточнила Наталія Птуха.

Коли будуть заморозки

Серйозних заморозків цього тижня не очікується, зазначає синоптик.

"Заморозки на цьому тижні ми не очікуємо. Хіба що після того зниження температури 7−8 жовтня, тобто 9-го числа можливі невеликі, окремі заморозки по півночі, але лише на ґрунті, навіть не в повітрі. Заморозки десь за 2−3 дні чітко прогнозуються", – сказала Птуха.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, що в Україні вдарять перші заморозки, і назвав дату. А перед заморозками погода в Україні принесе інші сюрпризи – багато областей кілька днів накриватимуть дощі.

Також повідомлялося, що Україну накрила нова магнітна буря. Потужність геомагнітного шторму сягатиме майже 6 балів. 3 жовтня, сила геомагнітного шторму підвищиться до майже 6-ти балів. Лише 5 жовтня буря вщухне до 4-х балів.

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