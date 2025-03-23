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В Україні попереджають про шторм: у яких областях будуть небезпечні погодні умови

Ангеліна Підвисоцька
23 березня 2025, 19:48
1196
Погода у Києві та багатьох інших регіонах буде дощовою із сильними поривами вітру.
погода
Прогноз погоди в Україні на 24 березня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 24 березня
  • Де температура повітря підвищиться до +16 градусів
  • Де синоптики прогнозують дощі та сильні пориви вітру

Погода в Україні 24 березня буде переважно сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Закарпатській та Івано-Франківській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Там через потепління та опади можуть зійти снігові лавини.

відео дня

У всіх областях України, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, оголосили штормове попередження через сильні пориви вітру. Швидкість вітру може досягати 15-20 м/с.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 24 березня в Україні зміниться погода. У західних та північних областях будуть дощі. У цей день очікується достатньо тепла погода - 10-16 градусів. Більш свіжа температура повітря буде в областях від Чернігівської та Одеської областей. Будуть сильні пориви вітру.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 24 марта
Прогноз погоди в Україні на 24 березня / фото: ventusky

Погода 24 березня

В Україні 24 березня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 2-7° тепла, на сході країни близько 0°, вдень 7-12° тепла, у західних та південно-західних областях 11-16°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +15

За даними meteoprog, 24 березня в Україні буде тепло. Найтепліше буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+15 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +5...+10 градусів.

погода 24 марта
Прогноз погоди в Україні на 24 березня / фото: meteoprog

Погода 24 березня у Києві

У Києві 24 березня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Очікуються сильні пориви вітру - 15-18 м/с. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; в Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 24 марта
Прогноз погоди в Україні на 24 березня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, буде мороз -3 градуси і дощі – стало відомо, у яких регіонах буде похолодання. Не усі області України накриє суттєве потепління – у деяких регіонах ще будуть морози. Також подекуди в нашій державі очікуються дощі.

Також раніше повідомлялося, що дощі литимуть в кількох областях – в Україні різко зміниться погода. Низку областей нашої держави накриють опади – синоптикиня сказала, де вони будуть.

Нагадаємо, Україну накрило різке потепління – синоптики назвали регіони, де литимуть дощі. Погода на Закарпатті буде найтеплішою. Там температура повітря підвищиться до +15 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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