В Україну вторгнеться найсильніша спека за останній час: синоптики оголосили дати

Вдень повітря в Києві прогріється до +26 +28 градусів, а вночі буде +15 + 17 градусів.

https://glavred.net/synoptic/v-ukrainu-vtorgnetsya-samaya-silnaya-zhara-za-poslednee-vremya-sinoptiki-obyavili-daty-10478311.html Посилання скопійоване

Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні після сильного похолодання буде дуже спекотною. Як повідомляють синоптики, погода 16 червня, буде спекотною. Але частину областей накриють сильні дощі, місцями з грозами.

В Укргідрометцентрі відзначають, що 16 червня помірні і місцями сильні дощі з грозами очікуються на заході України. Також опади можливі у Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря на заході вдень буде +18 +23 градуси, а вночі + 10 + 15 градусів.

На решті території стовпчики термометрів вдень покажуть + 23 +28 градусів, а вночі +13 +18.

У Києві 16 червня очікується мінлива хмарність, але без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вдень повітря в Києві прогріється до +26 +28 градусів, а вночі буде +15 + 17 градусів.

При цьому синоптики ресурсу meteoprog.com прогнозують рекордну спеку до кінця червня. Стовпчики термометрів перевищать + 31 градус.

Карта погоди в Україні / meteoprog

Коли чекати різкого потепління

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха каже, що з середини цього тижня відчується суттєве потепління.

За її словами, хоча про справжню літню спеку говорити поки рано, але на 22-27 градусів тепла вже можна розраховувати до кінця цього тижня.

Опадів у більшості регіонів синоптики не передбачають, крім заходу країни.

"По всій території понеділок-вівторок ще буде прохолодно. Середа - як перехідний етап. Четвер-п'ятниця - підвищення температури - + 22-27 градусів. На заході країни можна буде спостерігати паводки за рахунок злив, але вони короткочасні і в межах русла. Гідрологи стежитимуть за ситуацією", — підкреслила синоптик.

Дивіться відео про те, яким буде літо в Україні: