Грози атакують: синоптики попередили про сильні зливи

Погода в Україні найближчими днями буде спекотно. Як прогнозують синоптики, буде тепло, але в регіонах дощ. Крім того, місцями будуть грози.
В Укргідрометцентрі відзначають, що на заході країни прогнозують дощі, а іноді ще й грози. Стовпчики термометрів покажуть вночі + 8-13°, вдень 19-24° тепла.
На решті території місцями буде невеликий короткочасний дощ і гроза. Температура повітря вночі буде + 10-15°. Вдень повітря прогріється до + 22-27°.
У регіоні 15 червня мінлива хмарність. Вночі без опадів. Втім, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Швидкість північно-східного вітру - 5-10 м/с.
Температура повітря в Київській області вночі буде 12-17 тепла. Вдень підніметься до + 22-27°. У нічний час доби в Києві стовпчики термометрів покажуть близько 15° тепла, а вдень — +23-25°.
Дивіться відео про те, яким буде літо в Україні:
Коли чекати різкого потепління
Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха каже, що з середини цього тижня відчується суттєве потепління.
За її словами, хоча про справжню літню спеку говорити поки рано, але на 22-27 градусів тепла вже можна розраховувати до кінця цього тижня.
Опадів у більшості регіонів синоптики не передбачають, крім заходу країни.
"По всій території понеділок-вівторок ще буде прохолодно. Середа - як перехідний етап. Четвер-п'ятниця - підвищення температури - + 22-27 градусів. На заході країни можна буде спостерігати паводки за рахунок злив, але вони короткочасні і в межах русла. Гідрологи стежитимуть за ситуацією", — підкреслила синоптик.
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