Грози атакують: синоптики попередили про сильні зливи

Температура повітря в Україні вночі буде + 10-15°. Вдень повітря прогріється до + 22-27°.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде спекотно. Як прогнозують синоптики, буде тепло, але в регіонах дощ. Крім того, місцями будуть грози.

В Укргідрометцентрі відзначають, що на заході країни прогнозують дощі, а іноді ще й грози. Стовпчики термометрів покажуть вночі + 8-13°, вдень 19-24° тепла.

На решті території місцями буде невеликий короткочасний дощ і гроза. Температура повітря вночі буде + 10-15°. Вдень повітря прогріється до + 22-27°.

У регіоні 15 червня мінлива хмарність. Вночі без опадів. Втім, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Швидкість північно-східного вітру - 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі буде 12-17 тепла. Вдень підніметься до + 22-27°. У нічний час доби в Києві стовпчики термометрів покажуть близько 15° тепла, а вдень — +23-25°.

Карта погоди / meteoprog.com

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Коли чекати різкого потепління

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха каже, що з середини цього тижня відчується суттєве потепління.

За її словами, хоча про справжню літню спеку говорити поки рано, але на 22-27 градусів тепла вже можна розраховувати до кінця цього тижня.

Опадів у більшості регіонів синоптики не передбачають, крім заходу країни.

"По всій території понеділок-вівторок ще буде прохолодно. Середа - як перехідний етап. Четвер-п'ятниця - підвищення температури - + 22-27 градусів. На заході країни можна буде спостерігати паводки за рахунок злив, але вони короткочасні і в межах русла. Гідрологи стежитимуть за ситуацією", — підкреслила синоптик.

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