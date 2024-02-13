В Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря: як довго вона триватиме

Потужність магнітної бурі раптово зросла після затяжного геомагнітного шторму.

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Україну накриває дуже сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накриває нова дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

В Україну 11 лютого увірвалася магнітна буря одразу з 4-бальною потужністю. Наступного дня її сила опустилася до 3-х балів, однак після цього знову злетіла і вдарила з новою силою.

13 лютого в країну увірвався дуже сильний геомагнітний шторм. Його потужність становить майже 7 балів. Очікується, що 14 лютого сила магнітної бурі опуститься до 5-ти балів, після чого знизиться до мінімуму.

відео дня

Україну накриває дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 7 спалахів класу М. Фахівці вважають, що 14 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 55 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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