В Україну вривається майже 7-бальна магнітна буря: як довго вона триватиме

Україну накриває нова дуже сильна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.
В Україну 11 лютого увірвалася магнітна буря одразу з 4-бальною потужністю. Наступного дня її сила опустилася до 3-х балів, однак після цього знову злетіла і вдарила з новою силою.
13 лютого в країну увірвався дуже сильний геомагнітний шторм. Його потужність становить майже 7 балів. Очікується, що 14 лютого сила магнітної бурі опуститься до 5-ти балів, після чого знизиться до мінімуму.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 7 спалахів класу М. Фахівці вважають, що 14 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 55 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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