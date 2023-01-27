В Україну вривається циклон Jan: синоптики розповіли, чого очікувати

На вихідних температура повітря в Україні вночі очікується 2-7 градусів морозу.

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні буде дуже неприємною. Синоптики прогнозують що в країну прийде циклон на ім'я Jan.

Спочатку буде крутитися над Кримом і закидати мокрий сніг з дощем на південну частину України, а в неділю, 29 числа, циклон зрушиться на Приазов'я і опади поширяться ще й на східні області та частину Дніпропетровщини.

Синоптик Наталія Діденко повідомляє, що на решті території України вихідними без істотних опадів.

Водночас температура повітря вночі очікується 2-7 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть, переважно, близько нуля.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

У Києві 28-29 січня серйозних опадів не передбачається. Вночі -2 -5 градусів, в денні години - від 2 градусів морозу до 1 тепла, ожеледиця.

З понеділка, 30 січня, поступово опадів стане більше, оскільки зайдуть атмосферні фронти з північного заходу Європи.

Сніг та мокрий сніг випадатимуть періодично, проте ситуація на дорогах ускладниться, попередила Наталія Діденко.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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