В Україну вривається циклон Jan: синоптики розповіли, чого очікувати

Погода в Україні буде дуже неприємною. Синоптики прогнозують що в країну прийде циклон на ім'я Jan.
Спочатку буде крутитися над Кримом і закидати мокрий сніг з дощем на південну частину України, а в неділю, 29 числа, циклон зрушиться на Приазов'я і опади поширяться ще й на східні області та частину Дніпропетровщини.
Синоптик Наталія Діденко повідомляє, що на решті території України вихідними без істотних опадів.
Водночас температура повітря вночі очікується 2-7 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть, переважно, близько нуля.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
У Києві 28-29 січня серйозних опадів не передбачається. Вночі -2 -5 градусів, в денні години - від 2 градусів морозу до 1 тепла, ожеледиця.
З понеділка, 30 січня, поступово опадів стане більше, оскільки зайдуть атмосферні фронти з північного заходу Європи.
Сніг та мокрий сніг випадатимуть періодично, проте ситуація на дорогах ускладниться, попередила Наталія Діденко.
читайте такожНавіщо 28 січня потрібно тричі постукати по дерев'яній лавочці: прикмети і що не можна робити
Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.
Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.
Читайте також:
- Пальчики оближеш: чудовий рецепт квашеної капусти у власному соку
- Чоловіки будуть в захваті від них: розкішний рецепт картопляних млинців на Масляну 2023
- Не викидайте вчорашнє картопляне пюре: 2 божевільні рецепти, які врятують решту страви