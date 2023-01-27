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Хуртовина і "спека": синоптики розповіли, якої чекати аномалії в лютому

27 січня 2023, 02:10
Опади в лютому передбачаються часті, але помірні – переважно це дощ з мокрим снігом.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у лютому не буде з аномальними потепліннями або сильними морозами. Як прогнозують синоптики, лютий буде "м'яким", як і грудень.

Ресурс Gismeteo прогнозує, що лютий не буде таким вже "лютим". В основному температура буде коливатися на нулі з невеликими перекосами в бік мінуса або плюса.

Опади передбачаються часті, але помірні – переважно це дощ з мокрим снігом.

За даними книги Леоніда Горбаня "Погода до 2030 року", лютий стане мінливим.

Сильні морози передбачаються 3-4 лютого, а також з 21 лютого і до кінця місяця. В інші періоди очікується відлига або помірні морози.

А ось народний синоптик Стас Щедрін пише, що в кінці січня і початку лютого погода в Україні буде морозною, а ось друга половина останнього місяця зими очікується теплою.

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карта погоди на лютий

"До 5-7 лютого очікуємо прохолодний характер погоди. По всій країні температура повітря вдень впаде до -4... -6 градусів і до -7... -9 градусів морозу вночі, а місцями навіть до -14 градусів. У той же час істотні опади малоймовірні, тільки на заході України будуть періодично пролітати снігопади", - зазначив синоптик.

У другій декаді лютого з 11 по 20 числа, буде більше опадів (переважно дощ і мокрий сніг), але температура буде в основному плюсовою.

Остання декада місяця 21-28 лютого буде схожа на початок березня, по всій країні переважатиме відносно тепла погода. Температура сягатиме від -2 до + 7 градусів вночі і до -2... + 14 градусів вдень залежно від регіону.

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Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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