Україну накриють дощі з грозами: синоптик назвала дати небезпечної погоди

В Україні побільшає дощів, гроз і злив, також у деяких областях можливий шквальний вітер.

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Україну накриють дощі з грозами/ unsplash.com

Погода в Україні стане ще більш дощовою – дощів з грозами побільшає від завтра, 30 травня.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. Вона зазначила, що короткочасні дощі та грози у четвер можливі у західних та північних областях, а також на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині та Черкащині.

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Також, за словами синоптика, можливий шквальний вітер та короткочасні сильні зливи.

На сході, більшості південної частини та центральних областей дощі завтра можливі, проте вони будуть локальні і йтимуть лише час від часу.

"Температура повітря найнижчою передбачається 30-го травня на Львівщині, в Івано-Франківській області, на Волині, Рівненщині, на Закарпатті і, хто б міг подумати, на Одещині: протягом дня +20…+23 градуси. Спека, хоча й помірна, буде на сході України, +26…+30 градусів. На решті території впродовж дня температура повітря становитиме +23…+27 градусів", – йдеться у повідомленні.

Погода в Києві 30 травня

У столиці України в четвер будуть періодичні дощі та грози. Повітря буде досить свіжим – температура триматиметься на рівні близько +24 градусів.

Погода в Україні 30 травня/ Facebook Наталія Діденко

Погода в Україні 31 травня

У п'ятницю, 31 травня, дощова нестійка погода з грозами особливо яскраво буде проявлятися на правобережжі, там також можливі сильні зливи. А на лівобережжі при цьому буде сонячна погода, лише подекуди будуть локальні дощі.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну найближчим часом накриє шторм – будуть зливи, грози та сильні шквали. Синоптики попереджають про те, що в Україні 29 травня вируватиме серйозна негода.

Також раніше синоптик сказала, яким буде початок червня – вдарить спека з грозами. Погода найближчим часом принесе нові сюрпризи – будуть дощі з грозами і шквалами. При цьому температура у деяких областях буде +29 градусів.

Нагадаємо, повідомлялося, що магнітна буря раптово посилилася – стало відомо, скільки ще днів вируватиме шторм. Цей геомагнітний шторм раптово зріс до майже шести балів.

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