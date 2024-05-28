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Вдарить спека з грозами: синоптик сказала, яким буде початок червня

Альона Вороніна
28 травня 2024, 14:06оновлено 28 травня, 14:40
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Погода найближчим часом принесе нові сюрпризи – будуть дощі з грозами і шквалами. При цьому температура у деяких областях буде +29 градусів.

Погода, жара, лето
Синоптик розповіла, якою буде погода на початку червня/ фото: УНІАН

Погода в Україні на початку червня буде спекотною. Але при цьому нашу країну на початку літа накриють дощі з грозами. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

"Початок червня в Україні буде спекотним, із періодичними грозовими дощами", – зазначила вона.

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Також вона зазначила, що уже завтра, 29 травня, частину нашої держави накриють опади. Дощі з грозами і навіть шквалами накриють південь України. Локальні грозові дощі пройдуть у цей день також у західних областях, а до кінця доби середи нестійка погода з локальними дощами охопить усю Україну.

"Температура повітря (29 травня – ред.) вирішить випендритися – найтепліше, ледь не до спеки, буде на півночі та сході, +26…+29 градусів, а найхолоднішою виявиться південна частина, +20…+24 градуси. У центрі передбачається +22…+26 градусів", – зазначила Діденко.

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Погода в Україні 29 травня/ meteoprog

У Києві в середу буде локальний дощ, гроза. Вдень буде дуже тепло, стовпчики термометрів піднімуться до рівня +26…+28 градусів.

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Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну "заливатиме" – у яких регіонах влуплять грозові дощі. Синоптики попереджають про те, що в Україні буде дуже спекотна погода попри те, що в цей день прогнозуються дощі.

Також повідомлялося, що магнітна буря раптово посилилася – стало відомо, скільки ще днів вируватиме шторм. Цей геомагнітний шторм раптово зріс до майже шести балів.

Нагадаємо, сьогодні Україну накриє пилова буря. Сьогодні, 28 травня, переважно в південно-східних областях може спостерігатися певна запиленість атмосфери.

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