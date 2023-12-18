В Україну повернеться мороз: синоптик назвала дату нового похолодання

Мінусові температури прийдуть в Україну на кілька днів, але після цього знову потеплішає.

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Погода в Україні знову буде морозною – мороз прийде на кілька днів/ unsplash.com

Погода в Україні уже скоро знову буде морозною. Мінусові температури повернуться на кілька днів – з 22 по 24 грудня. А вже 25 грудня очікується потепління.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко. Вона зазначає, що цей тиждень буде переважно теплим, невелике похолодання буде лише наприкінці тижня.

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Упродовж тижня максимальна температура повітря коливатиметься в межах від +2 до +9 градусів.

"Поки в Україні – тепло й вогко, невелике похолодання (до нуля і маленьких "мінусів") очікується 22-24 грудня, якраз на Святвечір, а на Різдво вже буде знову тепліше", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 19 грудня

У вівторок у нашій державі буде переважно тепла погода, прохолодніше буде лише на сході та на Закарпатті.

"19-го грудня, на старого Миколи, очікується також тепла погода з температурою повітря +2+8 градусів, прохолодніше буде на сході та – що незвично – на Закарпатті, десь в межах від 1 морозу до 3 градусів тепла", – розповіла синоптик.

Вона зазначила, що дощі пройдуть місцями на заході та півночі, а також у Черкаській та Вінницькій областях. На решті території – без істотних опадів.

"Вітер буде західного, південно-західного напрямку, веселий, рвучкий, на заході та півночі можливі сильніші пориви до 15-18 метрів за секунду", – попередила синоптик.

Погода в Україні 19 грудня/ meteoprog.com

Погода в Києві 19 грудня

У Києві у вівторок, 19-го грудня, місцями будуть невеликі опади, поривчастий південно-західний вітер. Упродовж дня буде тепло, температура повітря триматиметься на рівні від +4 до +6 градусів.

Погода у Києві на два тижні/ meteoprog.com

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тиждень з 18 по 24 грудня, і де вируватиме сильний вітер з дощем та снігом. Синоптик попереджає про те, що в Україні очікується відлига на цьому тижні.

Також раніше синоптики попередили про небезпеку – на територію України налетить штормовий вітер. В Україні може зійти снігова лавина. Синоптики оголосили 2 рівень небезпечності.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Україну накрила майже 8-бальна магнітна буря. Ця магнітна буря затягується, а після неї країну відразу накриє ще один шторм.

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