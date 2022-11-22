Температура повітря в основному буде триматися близько нуля, на ніч опускаючись до мінусових позначок.
Погода в Україні буде трохи неприємною та небезпечною. Як прогнозують синоптики, 23 листопада опадів в Україні не передбачається але буде ожеледиця.
Синоптик Наталка Діденко у Facebook попередила, що невеликий дощ можливий вночі на сході країни, а вдень - у Чернівецькій області. В інших областях передбачається похмура погода без істотних опадів, проте з розтанувшым снігом на землі.
Температура повітря в основному буде триматися близько нуля, на ніч опускаючись до мінусових позначок.
У той же час, на сході стовпчики термометрів піднімуться і до плюсових температур – +3 +8, а на півдні температура повітря буде +7 +12 градусів.
У столиці 23 листопада опадів не очікується, вдень температура триматиметься близько нуля, вночі - -1-4. За словами синоптика, на дорогах може бути слизько.
Погода на 24 листопада
У четвер в Україні потепління відчують жителі всіх регіонів. Тільки північних областях вночі буде мороз. На більшості територій вдень буде від +2 до +9 градусів (на півдні від +9 до + 15 градусів).
Однак найбільше пощастить східним областям, де вдень виглядатиме сонце, тоді як решту території України змочуватиме невеликий дощ.
У Карпатах намело півметра снігу
Відзначимо, в Карпатах вже намело понад півметра снігу, а на високогір'ї зафіксували 4 градуси морозу. Про це повидомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.
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