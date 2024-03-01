В Україну йде потепління: подекуди увірветься майже +20 градусів

В Україні 2 березня погода буде теплою. У цей день синоптики опадів не прогнозують.

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Прогноз погоди в Україні на 2 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 2 березня буде сухою та теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 2 березня / фото: ventusky

Погода 2 березня

В Україні 2 березня буде мінлива хмарність. В цей день синоптики опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура у західних областях вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла", - йдеться у повідомленні.

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В Україні вдарить +16

За даними meteoprog, 2 березня в Україні буде сухо і тепло. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -1...+6 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+16 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 2 березня / фото: meteoprog

Погода 2 березня у Києві

У Києві 2 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 2 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.

Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, у найближчі дні будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

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