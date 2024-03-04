В Україну суне похолодання: синоптик назвала дату різкого зниження температури

Погода в Україні раптово зміниться. Після довгоочікуваного потепління в країну увірветься похолодання. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
Різке похолодання увірветься вже у середу, 6 березня. Потепління після цього прийде не скоро. Синоптик каже, що мінімум протягом тижня буде прохолодно.
У західних областях України прогнозують мокрий сніг.
"Із 6-го березня в Україні очікується похолодання - вдень не вище +1+6 градусів, лише тепліше буде в південній частині та на Закарпатті. У нічні години - невеликий мороз ... Попереджаю, тиждень (окрім завтрашнього дня) буде холодним, із свіжим повітрям і веселим березневим сонечком)", - пише Діденко.
Погода 5 березня
У вівторок, 5 березня, в Україні буде ще тепло та сонячно. Температура повітря в середньому підвищиться до 6-12 градусів тепла.
"У західних областях та в Криму +10+16 градусів.Тобто, досить тепло. Опадів у середу не передбачається, хіба на крайньому заході пройде місцями дощ. Кияни! Сьогодні-завтра грійтеся, 5-го березня буде до +9 градусів, без опадів", - пише Діденко.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.
Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, найближчими днями будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.
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